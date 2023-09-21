«أوراسكوم للاستثمار» تعتمد التقييم المالي لبيع أصول بقيمة 266 مليون جنيه فى إحدي شركاتها بالبرازيل

وذلك بهدف بيع كامل الأسهم المملوكة لأوراسكوم للاستثمار

«أوراسكوم للاستثمار» تعتمد التقييم المالي لبيع أصول بقيمة 266 مليون جنيه فى إحدي شركاتها بالبرازيل
جهاد سالم

جهاد سالم

5:49 م, الخميس, 21 سبتمبر 23

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار على الدراسة المالية المقدمة من “زيلا للاستثمارات المالية”، والعرض المقدم لشراء أصول مملوكة لإحدي الشركات التابعة في البرازيل.

وذلك بهدف بيع كامل الأسهم المملوكة لأوراسكوم للاستثمار، في الشركات المالكة للأصول.

وحددت زيلا للاستثمارات المالية -المستشار المالي المستقل- ، القيمة العادلة لبيع أصول إحدي شركات أوراسكوم القابضة للاستثمار في البرازيل بقيمة 266 مليون جنيه.

يذكر أن أوراسكوم للاستثمار القابضة،  حققت صافي أرباح بقيمة 86.12 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

جهاد سالم

جهاد سالم

5:49 م, الخميس, 21 سبتمبر 23