«أوراسكوم للاستثمار» تعتمد التقييم المالي لبيع أصول بقيمة 266 مليون جنيه فى إحدي شركاتها بالبرازيل

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار على الدراسة المالية المقدمة من “زيلا للاستثمارات المالية”، والعرض المقدم لشراء أصول مملوكة لإحدي الشركات التابعة في البرازيل.
وذلك بهدف بيع كامل الأسهم المملوكة لأوراسكوم للاستثمار، في الشركات المالكة للأصول.
وحددت زيلا للاستثمارات المالية -المستشار المالي المستقل- ، القيمة العادلة لبيع أصول إحدي شركات أوراسكوم القابضة للاستثمار في البرازيل بقيمة 266 مليون جنيه.
يذكر أن أوراسكوم للاستثمار القابضة، حققت صافي أرباح بقيمة 86.12 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.