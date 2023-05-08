أوراسكوم للاستثمار تشارك «BluEV» لإحداث طفرة في صناعة وسائل النقل الخفيف

وقعت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة BluEV تهدف من خلالها لإحداث طفرة في صناعة وسائل النقل الخفيف داخل مصر وخارجها.

حيث يرى الطرفان أن تعاونهما المتميز يخلق تجربة رائدة ترتكز على الخبرة غير المسبوقة لفريق العمل المؤسس لشركة BluEV في مجالي تكنولوجيا المعلومات وهندسة وسائل النقل.

طبيعة العمل

وتستفيد كذلك من الرؤية المستقبلية لشركة أوراسكوم للاستثمار وما توفره من موارد وفرص للانتشار في الأسواق العالمية، لتنطلق مع هذه الشراكة حقبة جديدة في صناعة المواصلات من خلال شبكة BluEV الذكية لمحطات تبديل البطاريات ومنصتها الرقمية المتكاملة والتي من شأنها تسريع التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لقطاع النقل الخفيف.

أسست شركة BluEV منصة رقمية تدير شبكة ذكية من محطات تبديل البطاريات لتمكن مستخدمي وسائل النقل الخفيف من التحول إلى تكنولوجيا المركبات الكهربائية، مما يتيح بنية تحتية متطورة ومستدامة تغذي المركبات ثنائية وثلاثية العجلات بالطاقة النظيفة ويساعد بشكل كبير على التخلص من الإنبعاثات الملوثة للبيئة في المناطق السكنية.

شراء بالتقسيط

تطرح شبكة BluEV للمشتركين عدة خاصيات تجمع بين إمكانية شراء مركبات كهربائية خفيفة بالتقسيط أو تحويل الدراجة النارية إلى مركبة كهربائية في إحدى مراكز التحويل المعتمدة.

وفي ما يتعلق بالاستهلاك اليومي، يستطيع المشترك استئجار وشحن بطارية ليثيوم-أيون الذكية لتشغيل مركبته الكهربائية وذلك بمجرد إنشاء حساب على منصة BluEV الرقمية، وبفضل هذه الخدمة الفريدة، تم التغلب على عقبات التكلفة العالية ومتاعب البطارية.

بالإضافة إلى التخلص من وقت الشحن الطويل بمجرد استبدال البطارية الفارغة بأخرى مشحونة في أقل من دقيقة عبر إحدى محطات الاستبدال الموزعة في جميع أنحاء المدينة، والتي يتم تحديد موقعها والوصول إليها من خلال تطبيق BluEV للهاتف المحمول.

منصة مهمة

تتسم عملية الاشتراك في BluEV بكونها رقمية وآلية بالكامل، حيث ستتيح باقات الاشتراك المختلفة عدة مزايا للتمويل والتأمين والدفع باستخدام محفظة BluEV الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت BluEV بإنشاء شراكات فنية مع مصنعي وسائل النقل الخفيف وأنظمة الإلكترونيات وبطاريات الليثيوم يتم في إطارها نقل المعرفة التقنية والمواصفات الفنية لتوفير منتجات متوافقة ومرخصة للعمل على شبكة BluEV.

مساهمة فعالة

حيث تهدف هذه الخطوة لأن تصبح شركة BluEV مساهماً فاعلاً في توطين صناعة النقل الكهربائي الخفيف وحلقة الوصل بين جميع العاملين في هذه الصناعة والصناعات المغذية لها.

وبهذا توفر الشركتان من خلال العمل معًا تكنولوجيا متطورة للنقل بأسعار ملائمة في متناول المستهلك من جهة وذات تأثير إيجابي وفعال على تمكين الصناعة الوطنية من جهة أخرى، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل.

نجيب ساويرس

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرح نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار: “إن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجيتنا الاستثمارية التي تركز على القطاعات التي تخلق فرصًا للنمو الاقتصادي والتحول المجتمعي والتأثير البيئي الإيجابي.

ومن الواضح أن هذه الشراكة تحقق هذه العناصر الثلاثة بامتياز وتتوافق كذلك مع الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي تم إطلاقها قبل مؤتمر الأمم المتحدة (COP 27).

النقل صديق للبيئة

كما تقدم هذه الشراكة حلًا عمليًا قابلًا للتطبيق سيتحول بموجبه القطاع الضخم للنقل الخفيف في مصر والمنطقة تحولاً شاملاً إلى آخر صديق للبيئة وبتكلفة معقولة تقلل من عبء ارتفاع أسعار الوقود على المستخدم”.

وأضاف ساويرس: “هذا النموذج شديد الشبه بالنموذج التجاري لشبكات الهاتف المحمول، حيث لدينا خبرة واسعة وطويلة تجعلنا واثقين من قدرتنا على التفوق في تقديم وترسيخ هذا النموذج التجاري في مصر والمنطقة”.

ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة BluEV رضا بعلبكي عن حماسه لهذه الشراكة قائلاً: “نحن سعداء بشراكتنا مع شركة أوراسكوم للاستثمار، حيث إنها كمستثمر وشريك استراتيجي لشركة BluEV، تجعلنا أقرب من أي وقت مضى من تحقيق هدفنا المتمثل في تحول وسائل النقل الخفيف للعمل بالكهرباء.

كما أن رؤيتنا المشتركة حول كيفية إعادة هيكلة صناعة النقل بشكل عام تجعل من هذه الشراكة رحلة شيقة مليئة بالعمل المثمر.

وحقيقةً إننا أول شركة تأسس منصة لإدارة وتشغيل (شبكات تبديل البطاريات الذكية) في مصر والشرق الأوسط، جعلت من إنجازات أوراسكوم في قطاع الاتصالات تجربة ملهمة نستنير بها ونعمل جاهدين على تكرار نجاحاتها، فهي – بفضل إرثها وخبرتها – تعد الشريك الأمثل والأقدر على فهم آليات العمل التجاري لشركة BluEV وبالتالي دعمها لتصبح لاعبًا عالميًا في طرح (مفهوم النقل عبر المنصات كخدمة – (MaaS للمستهلك عوضاً عن الطرق التقليدية”.

وأضاف بعلبكي: “كأن التاريخ يعيد نفسه، لتبدأ شركة BluEV في السوق المصرية ومنها إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والقارات الأخرى، تمامًا مثلما فعلت شركة أوراسكوم تيلكوم، قليلون هم من يملكون المصداقية لقول (لقد فعلناها من قبل)، نحن وبفضل هذه الشراكة، نستطيع قول ذلك، ونعد بأن يكون إلتزامنا الدائم تجاه عملائنا ومستثمرينا هو دفع شركة BluEV نحو النجاح والريادة”.