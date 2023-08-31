«أوراسكوم للاستثمار» تسجل 86.1 مليون جنيه أرباحا مجمعة خلال النصف الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، القوائم المالية المجمعة، عن النصف الأول من عام 2023.

وحققت أوراسكوم للاستثمار القابضة صافي أرباح بقيمة 86.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 105.32 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام السابق 2022.

وارتفعت إيرادات أوراسكوم للاستثمار القابضة بنحو 96.1%، خلال النصف الأول من 2023، لتسجل 76.95 مليون جنيه، مقابل 39.23 مليون خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

جدير بالذكر أن “أوراسكوم للاستثمار القابضة” حققت، خلال عام 2022، صافي أرباح بقيمة 428.04 مليون جنيه، مقابل 861.22 مليون جنيه، خلال 2021، بانخفاض نحو 50.3%.