«أوراسكوم للاستثمار» تحقق 428 مليون جنيه أرباحًا خلال 2022

اعتمد مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، القوائم المالية المجمعة، والمستقلة عن عام 2022.

وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة، تراجع صافي الأرباح، بنحو 50.3%، لتسجل 428.04 مليون جنيه عام 2022، مقابل 861.22 مليون جنيه، خلال 2021.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تحقيق صافي ربح بقيمة 754.5 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 42.1 مليون جنيه خلال 2021.

ووافق مجلس إدارة اوراسكوم للاستثمار القابضة، على الدخول في مشروعين استثماريين الأول في قطاع الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية ، والثاني في منصة تجارية لخدمة التجارة في أفريقيا.

ووافق المجلس على تأسيس الشركات اللازمة للاستثمارات المزمعة، واعتماد إجراءات تأسيس شركة في مصر باسم ” أو تي إل” للتجارة والخدمات اللوجيستية.

كما وافق المجلس على قيام إدارة الشركة باستكمال الدراسات الخاصة بالمشاريع الأخري في مجالات التنمية العقارية والسياحية والتجارة بكافة أنواعها سواء بمفردها أو مع آخرين، تمهيدا للعرض على لجنة الاستثمار للحصول على توصياتها .