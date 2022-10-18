أوراسكوم للاستثمار تحصل على قرض حسن من كوريا الشمالية بقيمة 81.7 مليون يورو

وافقت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة على شروط قرض حسن مقدم من شركتها التابعة في كوريا الشمالية” شيو تكنولوجي” بقيمة 81.7 مليون يورور تقريبًا.

وقالت أوراسكوم للاستثمار في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إن هذا المبلغ سيجرى تحويله والاحتفاظ به في حساب الشركة بدولة كوريا الجمهورية الشعبية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها.

وفوض مجلس الإدارة المنعقد 17 أكتوبر الجاري مروان حسن رئيس القطاع المالي بالشركة في توقيع مستندات القرض واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

يشار إلى أن الموافقة على القرض تمت بتصويت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وحدهم ، وفقا لمحضر الاجتماع المرسل للبورصة المصرية.

أوراسكوم للاستثمار تواجه أزمة تحويل أرباح في كوريا الشمالية منذ 2019

زعيم كورياالشمالية كيم جونغ أون

وتواجه أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس أزمة فى تحويل الأرباح المحققة من نشاطها بمجالات الاتصالات بكوريا الشمالية منذ عام 2019 بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة علي كورويا.

وقالت أوراسكوم للاستثمار فى إفصاح مرسل للبورصة (26 مايو 2019)،إن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية تمثل عقبة فى التعاملات والتحويلات البنكية.

وحصلت الشركة بعد ذلك على موافقة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستثنائها من قرار حظر الاستثمارات الأجنبية في كوريا الشمالية عبر طلب تقدمت به من خلال الوفد المصري الرسمي آنذاك.

وأصدر مجلس الأمن أصدر قرارًا في 11 سبتمبر 2017 يجبر حكومات جميع الدول الأعضاء على إصدار قوانين جديدة لمنع وحظر أي شركات محلية من المشاركة في أي مجالات أو مشاريع تجارية مشتركة قائمة أو مستقبلية في كوريا الشمالية، ما لم يتم الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من مجلس الأمن.

خريطة ملكية أوراسكوم : نجيب ساويرس يستحوذ على 51.7% من الأسهم

نجيب ساويرس

ويستحوذ رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس على 51.7% من أسهم أوراسكوم للاستثمار القابضة عبر شركة «أو تي إم تي أكوزيشن”،التى تمتلك تلك الحصة شكل شهادات إيداع دولية تعادل 2.7 مليار سهم، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية فى 13 أكتوبر الجاري.

وتخلى المهندس نجيب ساويرس عن رئاسة مجلس إدارة أوراسكوم فى أبريل الماضى، مع احتفاظه بصفة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، بينما جرى تكليف المهندس عقيل حامد بشير خلفا له كرئيس للمجلس (غير تنفيذى).

وأجرت أوراسكوم للاستثمار القابضة عملية إعادة هيكلة بين شركاتها فى 11 فبراير 2021، نتج عنها الانقسام إلى شركتين، أحدهما متخصص فى الخدمات المالية ويضم شركتى بلتون وثروة القابضتين.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا التقسيم يمنح المستثمرين خيارات عديدة للاستثمار، كما يجذب استثمارات أكثر من داخل مصر وخارجها للشركتين القاسمة والمنقسمة.

وأصبحت أوراسكوم للاستثمار القابضة (القاسمة) تحتفظ بالاستثمارات المملوكة فى تسع شركات تابعة وشقيقة، بينما آلت الاستثمارات المالية المتخصصة إلى الشركة الجديدة المنقسمة.

بموجب ذلك، انتقلت استثمارات أوراسكوم القابضة فى شركتى، بلتون المالية القابضة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى أوراسكوم المالية القابضة .كما آل إليها حساب جار مستحق فى شركة فيكتورا إنفيستمنت.

وباعت أوراسكوم للاستثمار فى يناير الماضى كامل حصتها البالغة (51%) فى شركة ترانس ورلد اسوشيتس، بدولة باكستان بقيمة إجمالية قدرها 550 مليون جنيه ، كما أعلنت في أكتوبر 2021 بيع بعض الأصول فى البرازيل بقيمة إجمالية 77.6 مليون دولار.