أوراسكوم للاستثمار تتحول للربحية وتسجل 105 مليون جنيه فى 6 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة تحولها للربحية بقيمة 105 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بخسائر بلغت 66.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم أوراسكوم للاستثمار المجمعة المرسلة للبورصة الخميس، تسجيل صافى ربح غير مستمر بقيمة 45.6 مليون جنيه مقارنة بخسائر غير مستمرة بلغت 137 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

و بلغ نصيب السهم (الأساسى والمخفض ) من الأرباح المستمرة 0.0087 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب خسائر بلغت 0.00261 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح غير المستمرة إلى 0.0094 جنيه .

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة تحولها للربحية بقيمة 86.5 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بخسائر بلغت 31 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما كشفت نتائج أعمال سنوية سابقة تحقيقها صافى ربح قدره 564 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بخسائر بلغت 103.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

أوراسكوم للاستثمار باعت حصتها فى شركة باكستانية بقيمة 550 مليون جنيه يناير الماضى

وأفصحت أوراسكوم للاستثمار فى يناير الماضى عن اتمام عملية بيع كامل حصتها البالغة (51%) فى شركة ترانس ورلد اسوشيتس، بدولة باكستان بقيمة إجمالية قدرها 550 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية بتاريخ (26 يناير 2022) إن عملية البيع جرت بالعملة الأجنبية (35 مليون دولار) بعد استيفاء الشروط المسبقة فى عقد البيع.

وتدرس الشركة فى الوقت الحالى الفرص المتاحة لاستثمار هذا المبلغ بما يتوافق مع الخطة الاستثمارية ويعظم من أرباح وعوائد المساهمين.

ونوهت الشركة إلى أنها ستفصح عن تلك الفرص الاستثمارية وتفاصيلها فور الانتهاء من دراستها واتخاذ قرارات بشأنها .

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 27 أبريل 2021 على بيع كامل حصتها البالغة (51%) فى شركة ترانس ورلد اسوشيتس (برايفت) مع تعيين مستشار مالى لتقييم الصفقة.

وفوضت الشركة آنذاك المهندس عقيل حامد بشير فى اختيار المستشار المالى وتحديد أتعابه، بينما فوضت المهندس نجيب ساويرس و أسامة دانيال نصيف فى التفاوض والتوقيع على العقود والمستندات منفردين.

بيع أصول تابعة فى البرازيل بقيمة 77.6 مليون دولار أكتوبر الماضى

وأفصحت أوراسكوم للاستثمار فى أكتوبر الماضى عن اتمام عملية بيع بعض الأصول فى دولة البرازيل بقيمة إجمالية 77.6 مليون دولار تعادل 1.2 مليار جنيه مصرى.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (11 أكتوبر)، إن عملية البيع تختص ببعض الأدوار المملوكة لشركات تابعة بمبنى باتيو فيكتور بولاية ساو باولو بدولة البرازيل.

ونوهت الشركة إلى أنها تدرس الفرص المتاحة لاستثمار هذا المبلغ ،على أن تعلن عن التفاصيل فور انتهاء دراستها واتخاذ قرار بشأنها.

ودخلت الشركة خلال العام الماضى فى مشروع إدارة و تطوير عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالجيزة بالشراكة مع وزارة قطاع الأعمال العام.

وينض عقد الشراكة على قيام أوراسكوم بضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه، على أن تحصل شركة الصوت على 17% من ايرادات المشروع بحد أدني 36 مليون جنيه بزيادة سنوية 7%،وتبلغ مدة المشروع 15 سنة بنظام حق انتفاع.

خريطة ملكية أوراسكوم : نجيب ساويرس يستحوذ على 51.7% من الأسهم

نجيب ساويرس

ويستحوذ رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس على 51.7% من أسهم أوراسكوم للاستثمار القابضة عبر شركة «أو تي إم تي أكوزيشن”،التى تمتلك تلك الحصة شكل شهادات إيداع دولية تعادل 2.7 مليار سهم، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية فى 5 يوليو الماضى.

وتخلى المهندس نجيب ساويرس عن رئاسة مجلس إدارة أوراسكوم فى أبريل الماضى، مع احتفاظه بصفة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، بينما جرى تكليف المهندس عقيل حامد بشير خلفا له كرئيس للمجلس (غير تنفيذى).

وأجرت أوراسكوم للاستثمار القابضة عملية إعادة هيكلة بين شركاتها فى 11 فبراير 2021، نتج عنها الانقسام إلى شركتين، أحدهما متخصص فى الخدمات المالية ويضم شركتى بلتون وثروة القابضتين.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا التقسيم يمنح المستثمرين خيارات عديدة للاستثمار، كما يجذب استثمارات أكثر من داخل مصر وخارجها للشركتين القاسمة والمنقسمة.

وأصبحت أوراسكوم للاستثمار القابضة (القاسمة) تحتفظ بالاستثمارات المملوكة فى تسع شركات تابعة وشقيقة، بينما آلت الاستثمارات المالية المتخصصة إلى الشركة الجديدة المنقسمة.

بموجب ذلك، انتقلت استثمارات أوراسكوم القابضة فى شركتى، بلتون المالية القابضة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى أوراسكوم المالية القابضة .كما آل إليها حساب جار مستحق فى شركة فيكتورا إنفيستمنت.