أوراسكوم للاستثمار القابضة تنقسم إلى شركتين إحداها للخدمات المالية

أوراسكوم للاستثمار القابضة تفصح عن خطتها للانقسام إلى شركتين

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بجلسته المنعقدة، أمس الأحد، على التقسيم إلى شركتين إحداها للخدمات المالية، وذلك فى إطار عملية لإعادة هيكلة شركات المجموعة.

وقالت أوراسكوم للاستثمار فى إفصاح للبورصة اليوم الإثنين، إن هذا المقترح سيتم بأسلوب التقسيم الأفقى وفقا للقيمة الدفترية بناء على القوائم المالية المنتهية فى ديسمبر 2019.

وأضافت أن هذا التقسيم سيمنح المستثمرين خيارات عديدة للاستثمار، كما سيجذب استثمارات أكثر من داخل مصر وخارجها للشركتين القاسمة والمنقسمة.

وينص مقترح التقسيم على اعتبار شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (شركة قاسمة) تحتفظ بالاستثمارات المملوكة فى تسع شركات تابعة وشقيقة.

وتحتفظ أوراسكوم القابضة بنفس ترخيصها وأغراضها المتمثلة فى الاشتراك فى تأسيس الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التى تصدر أوراقا مالية أو زيادة رأسمالها.

كما تظل الشركة مقيدة فى البورصة المصرية بعد تعديل بيانات قيدها بالتخفيض رأس المال بالقيمة الاسمية للسهم من 42 قرش إلى 11 قرش للسهم لذات عدد الأسهم قبل التقسيم.

أوراسكوم للاستثمار: مساهمات بلتون وثروة ستؤول إلى الشركة الجديدة

بلتون القابضة

فى المقابل تنشأ شركة أخرى منقسمة تحت اسم مبدأى “أوراسكوم المالية القابضة”، يؤسس وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 كشركة مساهمة مصرية.

ويتمثل غرض الشركة الجديدة فى الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.

ويؤول إليها الاستثمارات المالية المملوكة للشركة الأم فى الشركات التابعة والشقيقة.

بموجب ذلك، تنتقل استثمارت أوراسكوم القابضة فى شركات بلتون لتداول الأوراق المالية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى الشركة المنقسمة الجديدة.

كما سيؤول إليها حساب جار مستحق فى شركة فيكتورا إنفيستمنت.

ومن المقرر أن تؤسس الشركة المنقسمة (أوراسكوم المالية القابضة) برأسمال موزع على ذات عدد الأسهم قبل التقسيم وبقيمة اسمية قدرها 13 قرشا للسهم.

وسيجرى قيد الشركة المنقسمة لدى شركة مصر المقاصة للإيداع المركزى والبورصة المصرية فور الانتهاء من إجراءات تأسيسها وقيدها بالسجل التجارى وصدور قرار ترخيص مزاولة النشاط وعدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية.

أوراسكوم: نسب المساهمين والتداول الحر لن تتغير

ونوهت أوراسكوم للاستثمار القابضة إلى أن نسبة مساهمة المساهمين ستظل كما هى بما فى ذلك نسبة الأسهم حرة التداول ،ونسبة الأسهم الممثلة فى صورة شهادات ايداع دولية والبالغة 56.1% من إجمالى الأسهم.

استنادا إلى ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء برنامج شهادات إيداع دولية للشركة المنقسمة بنفس النسبة الحالية باعتبار الشركة المنقسمة امتداد للشركة القاسمة.

ومن المقرر عرض مقترح التقسيم بتفاصيله على الجمعية العامة غير العادية للشركة مرفقا به رأى مراقب الحسابات والتقييم النهائى من قطاع الأداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار.

نجيب ساويرس يمتلك 51.7% فى أوراسكوم للاستثمار

ويستحوذ رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس على 51.7% من أسهم أوراسكوم للاستثمار عبر شركة «أو تي إم تي أكوزيشن”.

وتمتلك أو تي إم تي أكوزيشن تلك الحصة فى شكل شهادات إيداع دولية تعادل 2.7 مليار سهم، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية فى 13 يوليو 2020.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.2 مليار جنيه موزعا على 5.2 مليار سهم بقيمة اسمية 42 قرشا للسهم.

كما يشغل نجيب ساويرس منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.

تأسست أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وكانت تعمل فى مجالات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات، تحت اسم أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة.

وتغير اسم أوراسكوم للاتصالات رسميا فى 9 أغسطس 2018 ليصبح أوراسكوم للاستثمار القابضة .

أوراسكوم خرجت من قطاع الاتصالات خلال 2012 – 2018 بعد تشبع السوق

وقالت الشركة ساعتها إن هذا التغيير يأتى فى إطار استراتيجية جديدة للتحول من مجال الاتصالات والتكنولوجيا، بعد تشبع السوق المصرى فى قطاع الاتصالات.

وباع نجيب ساويرس كامل حصته فى شركة موبنيل للاتصالات (أول مشغل اتصالات فى مصر) وذلك على مرحلتين خلال الفترة من 2012-2018.

وغيرت شركة فرانس تيلكوم اسم الشركة بعد الاستحواذ الكامل عليها إلى “أورانج مصر للاتصالات”

وتركز الشركة منذ ذلك التحول على التوسع فى القطاعات التي لها أهمية مستقبلية كبيرة، مثل الخدمات المالية والصناعات الغذائية والتطوير العقاري والتنمية الثقافية والنقل والخدمات اللوجستية.

وتعمل أوراسكوم حاليا على استكشاف الفرص المتاحة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في كل من هذه المجالات.

ودخلت الشركة فى مفاوضات مع شركة الديار القطرية منذ اكتوبر الماضى للاستحواذ على مشروع سيتى جيب بالقاهرة الجديدة المتوقف منذ سنوات بسبب خلافات مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وقالت أوراسكوم ساعتها إن إتمام الصفقة مرهون بالموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، ولم يطرأ جديد حتى الآن.

وكادت أوراسكوم للاستثمار أن تستحوذ على شركة النيل للسكر فى الأشهر الأولى من عام 2019،فى صفقة قدرت بنحو 3.7 مليار جنيه لكن المفاوضات بشأنها لم تكتمل .

وتحول أداء الشركة إلى الخسارة خلال العام الماضى بقيمة 425 مليون جنيه مقارنة بأرباح قدرها 865.5 مليون جنيه خلال عام 2018.