أوراسكوم للاستثمار القابضة تنفى ملكيتها لأكبر شركة مزودة للإنترنت فى إيطاليا

نفت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ملكيتها المباشرة أو غير المباشرة لأى أسهم فى شركة إيطاليا أونلاين المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل للبورصة للرد على بعض الأخبار المتداولة حول استعداد نجيب ساويرس لبيع حصة في شركة إيطاليا أونلاين أكبر شركة مزودة للإنترنت في إيطاليا.

وقالت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أن ساويرس يدرس بيع حصة أقلية أو حصة حاكمة في إيطاليا إون لاين Italia Online Spa ، وفقا لمصادر طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها مشيرة إلى أن المناقشات حتى الآن غير علنية.

وحققت شركة الإنترنت الإيطالية إيرادات تُقدّر بـ292 مليون يورو خلال العام الماضى، كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 50 مليون يورو، وتقول المصادر إن أي صفقة قد تُقيّمها فى حدود 400 مليون يورو (418 مليون دولار.).

خريطة ملكية أوراسكوم للاستثمار : نجيب ساويرس يستحوذ على 51.7% من الأسهم

نجيب ساويرس

ويستحوذ رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس على 51.7% من أسهم أوراسكوم للاستثمار القابضة عبر شركة «أو تي إم تي أكوزيشن”،التى تمتلك تلك الحصة شكل شهادات إيداع دولية تعادل 2.7 مليار سهم، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية فى 6 أبريل الماضى.

وتخلى المهندس نجيب ساويرس عن رئاسة مجلس إدارة أوراسكوم فى أبريل الماضى، مع احتفاظه بصفة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، بينما جرى تكليف المهندس عقيل حامد بشير خلفا له كرئيس للمجلس (غير تنفيذى).

وأجرت أوراسكوم للاستثمار القابضة عملية إعادة هيكلة بين شركاتها فى 11 فبراير 2021، نتج عنها الانقسام إلى شركتين، أحدهما متخصص فى الخدمات المالية ويضم شركتى بلتون وثروة القابضتين.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا التقسيم يمنح المستثمرين خيارات عديدة للاستثمار، كما يجذب استثمارات أكثر من داخل مصر وخارجها للشركتين القاسمة والمنقسمة.

وأصبحت أوراسكوم للاستثمار القابضة (القاسمة) تحتفظ بالاستثمارات المملوكة فى تسع شركات تابعة وشقيقة، بينما آلت الاستثمارات المالية المتخصصة إلى الشركة الجديدة المنقسمة.

بموجب ذلك، انتقلت استثمارات أوراسكوم القابضة فى شركتى، بلتون المالية القابضة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى أوراسكوم المالية القابضة .كما آل إليها حساب جار مستحق فى شركة فيكتورا إنفيستمنت.

أوراسكوم تبيع حصتها فى شركة باكستانية بقيمة 550 مليون جنيه يناير الماضى

وأفصحت أوراسكوم للاستثمار فى يناير الماضى عن اتمام عملية بيع كامل حصتها البالغة (51%) فى شركة ترانس ورلد اسوشيتس، بدولة باكستان بقيمة إجمالية قدرها 550 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية بتاريخ (26 يناير 2022) إن عملية البيع جرت بالعملة الأجنبية (35 مليون دولار) بعد استيفاء الشروط المسبقة فى عقد البيع.

وتدرس الشركة فى الوقت الحالى الفرص المتاحة لاستثمار هذا المبلغ بما يتوافق مع الخطة الاستثمارية ويعظم من أرباح وعوائد المساهمين.

ونوهت الشركة إلى أنها ستفصح عن تلك الفرص الاستثمارية وتفاصيلها فور الانتهاء من دراستها واتخاذ قرارات بشأنها .

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 27 أبريل 2021 على بيع كامل حصتها البالغة (51%) فى شركة ترانس ورلد اسوشيتس (برايفت) مع تعيين مستشار مالى لتقييم الصفقة.

وفوضت الشركة آنذاك المهندس عقيل حامد بشير فى اختيار المستشار المالى وتحديد أتعابه، بينما فوضت المهندس نجيب ساويرس و أسامة دانيال نصيف فى التفاوض والتوقيع على العقود والمستندات منفردين.

بيع أصول تابعة فى البرازيل بقيمة 77.6 مليون دولار أكتوبر الماضى

وأفصحت أوراسكوم للاستثمار فى أكتوبر الماضى عن اتمام عملية بيع بعض الأصول فى دولة البرازيل بقيمة إجمالية 77.6 مليون دولار تعادل 1.2 مليار جنيه مصرى.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (11 أكتوبر)، إن عملية البيع تختص ببعض الأدوار المملوكة لشركات تابعة بمبنى باتيو فيكتور بولاية ساو باولو بدولة البرازيل.

ونوهت الشركة إلى أنها تدرس الفرص المتاحة لاستثمار هذا المبلغ ،على أن تعلن عن التفاصيل فور انتهاء دراستها واتخاذ قرار بشأنها.

ودخلت الشركة خلال العام الماضى فى مشروع إدارة و تطوير عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالجيزة بالشراكة مع وزارة قطاع الأعمال العام.

وينض عقد الشراكة على قيام أوراسكوم بضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه، على أن تحصل شركة الصوت على 17% من ايرادات المشروع بحد أدني 36 مليون جنيه بزيادة سنوية 7%،وتبلغ مدة المشروع 15 سنة بنظام حق انتفاع.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للربحية بقيمة 86.5 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بخسائر بلغت 31 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما كشفت نتائج أعمال سنوية سابقة تحقيقها صافى ربح قدره 564 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بخسائر بلغت 103.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.