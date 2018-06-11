أوراسكوم للاستثمار القابضة بين الربح والخسارة في 2018

121 مليون جنيه خسائر الربع الأول بضغط زيادة التكاليف والاستثمارات العقاريةفاروس: توقعات غير واضحة وسط عدة أمور إيجابية تدعم الموقف المالي للشركةهيرميس: توقعات بصافي ربح 436 مليون جنيه أو خسائر 400 مليون جنيهمنى عبد البارييغلف موقف شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة "أو

121 مليون جنيه خسائر الربع الأول بضغط زيادة التكاليف والاستثمارات العقارية



فاروس: توقعات غير واضحة وسط عدة أمور إيجابية تدعم الموقف المالي للشركة

هيرميس: توقعات بصافي ربح 436 مليون جنيه أو خسائر 400 مليون جنيه

منى عبد الباري

يغلف موقف شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة “أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا سابقًا” الغموض في ضوء عدة عوامل يعوّل عليها لتحول الشركة نحو الربحية، لكنها ترتبط باشتراطات معينة قد يؤدي عدم تحققها لتعميق خسائر الشركة باقي العام عقب الخسائر المحققة بالربع الأول، وفقًا لبنوك استثمار.

ورغم ارتفاع إيراداتها التشغيلية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 31% تحولت أوراسكوم للاستثمار إلى الخسارة في هذه الفترة بضغط خسائر رأسمالية، وارتفاع خسائر فروق العملات الأجنبية، ومصروفات تمويلية، ومصروفات أخرى ومخصصات، وخسائر استثمارات القطاع العقاري.

وسجلت الشركة، في الربع الأول من العام الحالي، إيرادات تشغيل 426 مليون جنيه، مقارنة بـ325.37 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، إلا أنها تحولت للخسارة بصافي 121 مليون جنيه، مقارنة بأرباح 388 مليونًا في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت خسائر الشركة الرأسمالية في الربع الأول من العام الحالي 1.2 مليار جنيه، مقارنة بأرباح 574 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضي، كما ارتفعت خسائر فروق 9 ملايين جنيه، مقارنة بـنحو 7 ملايين جنيه.

وارتفعت أيضًا المصروفات التمويلية للشركة إلى نحو 36 مليون جنيه، مقارنة بنحو 27 مليونًا، وكذا المصروفات الأخرى إلى 66 مليون جنيه، مقارنة بـ29 مليونًا.

وتعتمد أوراسكوم للاستثمار فى 90% تقريبًا من إيراداتها حاليًّا على قطاعين فقط، هما الكابلات البحرية الممثلة فى تابعتها Mena Cable، والخدمات المالية الممثلة فى بنك استثمار بلتون”.

وبخلاف القطاعين تتنوع الإيرادات الاستثمارية للشركة من العقارات الاستثمارية فى ساوباولو بالبرازيل، وأتعاب إدارة شركة الاتصالات المتنقلة فى لبنان المملوكة للحكومة اللبنانية”، وفقًا للقوائم المالية لأوراسكوم.

واستحوذت إيرادات مينا كابل على النسبة الكبرى في إيرادات التشغيل بنحو 196 مليون جنيه، تلاها إيرادات القطاع المالي بقيمة 181 مليون جنيه، ثم أتعاب الإدارة بقيمة 31.6 مليون جنيه، وإيرادات الاستثمار العقاري بـ17.6 مليون جنيه.

كما واجهت الشركة ارتفاعا في تكاليفها التشغيلية حيث ارتفعت تكاليف المشتريات والخدمات إلى 202 مليون جنيه، مقارنة بنحو 172 مليونًا في الفترة المناظرة.

ويرى المحللون أن تحقيق أوراسكوم للاستثمار القابضة أرباحًا العام الحالي مرتبط بعدة اشتراطات أبرزها تحقيق أرباح من تابعتها بكوريا الشمالية “كوريولينك”، والاعتماد على اختراق قطاعات أكثر ربحية، من خلال توظيف عوائد بيع شركة مينا للكوابل التابعة بشكل جيد.

وقال عمر ماهر، محلل الاتصالات ببنك استثمار هيرميس، إن الشركة قد تحقق أرباحًا أو خسائر العام الحالي، وأن الذهاب في أي الاتجاهين مرتبط بعدة عوامل أبرزها تحقيق الأرباح من وحدتها فى كوريا الشمالية، وإتمام صفقة بيع تابعتها Mena Cable، واستغلال حصيلة البيع في الاستراتيجيات الاستثمارية الجديدة التي تتجه لتنفيذها الشركة.

وأرجع ماهر خسائر الربع الأول إلى من 2018 إلى عدم وجود أرباح من “كوريولينك” والتي سجلت قيمتها الفترة المماثلة من العام الماضي 620 مليون جنيه تمكنت الشركة من تحويلها وإضافتها للأرباح، وكذلك تحول الاستثمار العقاري للخسارة بقيمة 78.3 مليون جنيه، مقارنة بأرباح 8 ملايين جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار ماهر إلى أن النتائج المالية للشركة خلال العام الحالي بالكامل قد تجنح للربح أو الخسارة، معولا في ذلك على تحقيق أوراسكوم للاستثمار أرباحًا من تابعتها كوريولينك، والتي من شأنها دعمها لتحقيق صافي أرباح قيمتها 436 مليون جنيه.

“وبفرض استبعاد تحقيق كوريولينك أرباحًا فى 2018، وفشل مساعى تغيير الإستراتيجية الاستثمارية عبر استبعاد قطاعات والاتجاه نحو قطاعات أخرى تؤمِّن ربحية عاملين قد يؤدي للشركة إلى الخسارة بمقدار 400 مليون جنيه”، وفقًا لـ”ماهر”.

وتواجه شركة الاتصالات “كوريولينك”- تابعةأوراسكوم للاستثمار القابضة- معوقات مالية وتشغيلية، نتيجة الحظر التجارى، والمالى الدولى المفروض على كوريا الشمالية، من الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة، بسبب برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية، إلا أنه مؤخرًا ظهرت حلول سياسية للأزمة مع إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقد قمة مع نظيره الرئيس الكورى الشمالى كيم جونغ أون.

وقال محمد المسيري، محلل قطاع الاتصالات ببنك استثمار فاروس، إنه يصعب التنبؤ بالموقف المالي لـ”أوراسكوم للاستثمار”، الفترة المتبقية من العام، إلا أن هناك بعض الأمور الإيجابية التي قد تسهم في دعم الموقف المالي للشركة.

وشملت هذه العوامل احتمالية إزالة القيود عن رءوس الأموال في كوريا الجنوبية، في ضوء اتفاق السلام المتوقع مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما يترتب عليه حصد أرباح مستقبلًا من وحدتها في كوريا الجنوبية “كوريولينك”.

كانت “أوراسكوم للاستثمار” قد أزالت منذ نهاية العام 2015، “كوريولينك” من قوائمها المالية المجمعة، بعدما فقدت سيطرتها على العمليات هناك، وفشلت فى استرداد الأموال التى تم إنفاقها، ومنذ ذلك الحين أصبح التعامل مع “كوريولينك” على أنها شركة شقيقة وليست تابعة، بعدما رفضت حكومة كوريا الشمالية قيام أوراسكوم للاستثمار بتحويل أرباحها بسعر الصرف الرسمى للدولار، ما أدى إلى إتمام العملية بأسعار السوق السوداء، وتقليص المكاسب المحققة آنذاك من 450 مليون دولار إلى 8 ملايين فقط.

وتشمل العوامل أيضًا الاستحواذ المحتمَل من بنك استثمار “بلتون” التابع لـ”OTMT” على حصة حاكمة في مجموعة أورا التي تمتلك بنوكًا في 12 دولة أفريقية، والذي سيسهم بقوة في إيرادات أوراسكوم للاتصالات في ظل سوق الاقتراض المفتوح في أفريقيا.

وقال المسيري إن Oragroup سجلت صافي ربح قيمته 40 مليون دولار في 2017، بزيادة 45% مقارنة بالعام السابق.

أيضًا خطط الطروحات الحكومية والتي تستهدف بلتون الاستحواذ على حصة ضخمة بها العام الحالي، وبافتراض أن بنك الاستثمار نجح في تحقيق مستهدفاته في هذا الصدد ستعزز ربحية القطاع المالي النتائج المالية لأوراسكوم للاستثمار القابضةالعام الحالي، وفقًا للمسيري.

واستحوذت إيرادات القطاع المالي على 181 مليون جنيه، بارتفاع سنوي 61%، من إجمالي 426 مليون جنيه إجمالي إيرادات تشغيلية لأوراسكوم الربع الأول من العام الحالي.

وأشار المسيرى إلى أن عوائد صفقة بيع “Mena Cable” التابعة، مِن شأنها تمكين أوراسكوم من تحقيق أرباح في حال تنفيذ خطة الأخيرة لتحديث استراتيجياتها الاستثمارية، والاتجاه لمجالات ذات عوائد أعلى.

وفي 21 مايو الماضي أعلنت أوراسكوم للاستثمار القابضة توقيع عقد بيع شركة تابعة للمصرية للاتصالات لبيع كامل حصتها البالغة 100% بتابعتها “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكوابل” بمبلغ إجمالي 100 مليون جنيه، إلا أن الصفقة لم تتم بشكل نهائي بعد.

كانت أوراسكوم قد قالت مؤخرًا، إنها تعكف حاليًّا على دراسة الاستثمار والدخول فى بعض المجالات المختلفة، فى دول شرق وغرب أفريقيا، مثل ساحل العاج، وشمال وجنوب السودان.

ووفقًا لبيان أرسلته إدارة الشركة للبورصة المصرية مؤخرًا فإنها تبحث الدخول فى مشروعات لتصنيع وتدوير البذور المكسرات وإنشاء مصانع لإنتاج الزيوت، كما تعتزم الاستثمار فى مجال التطوير العقارى.

وأبقى المسيري على توصيته بزيادة الوزن النسبي لسهم أوراسكوم، والمقدَّر له سعر مستهدف 0.94 جنيه، لافتًا إلى أن هذا السعر يستبعد تقييم “كوريولينك”، والذي من شأنه إضافة 0.40 جنيه للسهم.

يشار إلى أن أوراسكوم قررت بجمعيتها العمومية يوم 5 يونيو تغيير اسمها من أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا إلى أوراسكوم للاستثمار القابضة.

ويبلغ رأسمال أوراسكوم للاستثمار القابضة المدفوع حاليًّا 2.2 مليار جنيه، موزع على 5.2 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.42 جنيه للسهم الواحد.