أوراسكوم للاستثمار الأكثر نشاطًا في البورصة بـ 138.5 مليون سهم

أحمد عليتصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قائمة الشركات الأنشط بسوق داخل المقصورة من حيث كمية الأسهم المتداولة، في تعاملات البورصة الأسبوع الماضي، وتم التداول على 138.5 مليون سهم بسعر 0.71 جنيه.وفي المركز الثاني جاءت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، عبر التداول على 130.2 مليون سهم

أحمد علي

تصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قائمة الشركات الأنشط بسوق داخل المقصورة من حيث كمية الأسهم المتداولة، في تعاملات البورصة الأسبوع الماضي، وتم التداول على 138.5 مليون سهم بسعر 0.71 جنيه.

وفي المركز الثاني جاءت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، عبر التداول على 130.2 مليون سهم، بسعر 1.05 جنيه للواحد، فيما حلت شركة القلعة للاستشارات المالية في المركز الثالث بعدد أسهم متداولة بلغ 129.9 مليون سهم، وبسعر إغلاق قدره 3.66 جنيه.

وفي المركز الرابع جاءت مجموعة بورتو القابضة بالتداول على 71.9 مليون سهم، وبسعر إغلاق قدره 0.23 جنيه، وخامسًا حلت مجموعة عامر جروب القابضة، بعدد أسهم متداولة بلغ 64.1 مليون سهم بسعر إغلاق 0.26 جنيه.