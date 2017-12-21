أوراسكوم للاتصالات : لم نوقف نشاطنا فى كوريا ولن نضخ استثمارات جديدة

رجب عز الدين:قالت شركة أوراسكوم للاتصالات، إن نشاطها فى كوريا الشمالية لم يتوقف لكنها لن تقوم بضخ أى استثمارات جديدة فيها .جاء ذلك فى بيان اليوم الخميس، للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشرته بعض وكالات الأنباء عن تخارج الشركة الكامل من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.وقالت

رجب عز الدين:

قالت شركة أوراسكوم للاتصالات، إن نشاطها فى كوريا الشمالية لم يتوقف لكنها لن تقوم بضخ أى استثمارات جديدة فيها .

جاء ذلك فى بيان اليوم الخميس، للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشرته بعض وكالات الأنباء عن تخارج الشركة الكامل من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وقالت الشركة إن نشاط الاتصالات فى كوريا الشمالية بدأ قبل فرض العقوبات الدولية عليها، إضافة إلى أنه نشاط يقدم خدمات حيوية للشعب ولا يقع تحت طائلة عقوبات الأمم المتحدة.

ونوهت بأنها قامت بتطبيق معالجة حسابية معدلة باستبعاد شركة “كوريولينك” المملوكة للدولة بنسبة 75% وذلك فى القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الأشهر التسعة المنتهية فى 30 سبتمبر 2015.

تأسست “كوريولينك” عام 2008 بشراكة بين أوراسكوم والحكومة الكورية، وقامت بتأسيس شبكة الجيل الثالث 3G الوحيدة للهاتف المحمول فى كوريا، وامتلكت حصة 75% فيما تمتلك الحكومة حصة 25.%.

وتأزمت العلاقة بين الشركة والحكومة فى 2015 إثر قرار حكومى بعدم السماح لأوراسكوم بتحويل أرباحها للخارج.