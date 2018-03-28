أوراسكوم للاتصالات : لا توجد أحداث جديدة تستوجب الإفصاح

رجب عز الديننفت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة وجود أحداث جوهرية غير اعتيادية من شأنها التأثير على المركز المالى للشركة.وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إنها بصدد بيع كامل أسهمها بشركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية "مينا للكوابل البحرية"، مقاب

رجب عز الدين

نفت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة وجود أحداث جوهرية غير اعتيادية من شأنها التأثير على المركز المالى للشركة.





وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إنها بصدد بيع كامل أسهمها بشركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية “مينا للكوابل البحرية”، مقابل إجمالى مبلغ 90 مليون دولار أمريكى، وفقا لما استقر عليه مجلس الإدارة فى 20 ديسمبر 2016.

ونوهت الشركة بإفصاحها السابق فى 20 ديسمبر 2017 حول شروعها فى استكمال الفحص النافى للجهالة الخاص بصفقة الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال شركة انرشيا للهندسة والتجارة.

وقالت أوراسكوم: لا توجد أى أحداث تستوجب الإفصاح حتى الآن ما عدا الموضوعين السابقين، مشيرة إلى أن دراستها لفرض استثمارية جديدة تأتى فى إطار طبيعة عملها كشركة تعمل بمجال الاستثمار فى قطاعات مختلفة بهدف تحقيق العائد لمستثمريها.