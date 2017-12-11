أوراسكوم للاتصالات تفصح عن خططها في مجالي الزراعة والعقارات

رجب عزالدين: قالت شركة أوراسكوم للاتصالات إنها تعكف على دراسة الدخول فى بعض المجالات المختلفة فى دول شرق وغرب إفريقيا مثل ساحل العاج وشمال وجنوب السودان. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر تحت عنوان…

رجب عزالدين:

قالت شركة أوراسكوم للاتصالات إنها تعكف على دراسة الدخول فى بعض المجالات المختلفة فى دول شرق وغرب إفريقيا مثل ساحل العاج وشمال وجنوب السودان.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر تحت عنوان “أوراسكوم تنفذ مشروعين زراعيين فى كوت ديفوار”.

وقالت الشركة إن دخولها فى مجال الصناعات الزراعية على سبيل المثال وليس الحصر، كما تقوم حاليا بالدراسة والبحث فى مشروعات تصنيع وتدوير البذور والمكسرات وإنشاء مسصانع لإنتاج الزيوت.

وتعتزم الشركة الدخول والاستثمار فى مجال التطوير العقارى، حيث تقوم حاليا بدراسة بعض العروض والفرص الاستثمارية عن طريق الاستحواذ على أى من الشركات المحترفة فى هذا المجال من خلال شركة تابعة لها يتم تأسيسها لهذا الغرض.

وأوضحت الشركة أن مشروعات التعدين واستخراج المعادن الثمينة هى مشاريع تابعة للمهندس نجيب ساويرس ولا تتبع شركة أرواسكوم للاتصالات.

ودخلت الشركة فى مشروعين جديدين فى النصف الثانى من العام الجارى أحدهما يتعلق بتطوير وتنمية إدارة منطقة الصوت والضوء والعرض والأنشطة المصاحبة لها لمدة 20 سنة، وذلك من خلال الشراكة مع شركة بريزم إنترتينمنت الإمارتية المتخصصة بنسبة 70% من رأس المال لشركة أوراسكوم.

أما المشروع الثانى فيتعلق بالاستحواذ على نسبة 57.5% من شركة ريزا كابيتال للاستثمار، وهى بنك استثمار فى البرازيل.