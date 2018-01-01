أوراسكوم للاتصالات.. اﻷنشط في البورصة خلال تعاملات ديسمبر

المال – خاص:تربعت شركة "أورسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا القابضة" على رأس الشركات اﻷنشط بالبورصة المصرية من حيث حجم التداول، وذلك بختام تعاملات ديسمبر المنقضي، بكمية تداول سجلت 531.9 مليون ورقة مالية بقيمة 388.8 مليون جنيه.وجاءت في الترتيب الثاني شركة "القلعة" للاستشارات المالية بحجم

المال – خاص:

تربعت شركة “أورسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا القابضة” على رأس الشركات اﻷنشط بالبورصة المصرية من حيث حجم التداول، وذلك بختام تعاملات ديسمبر المنقضي، بكمية تداول سجلت 531.9 مليون ورقة مالية بقيمة 388.8 مليون جنيه.

وجاءت في الترتيب الثاني شركة “القلعة” للاستشارات المالية بحجم تداول سجل 502.4 مليون ورقة مالية بقيمة 669.7 مليون جنيه، تلاها مجموعة “بورتو القابضة – بورتو جروب” بكمية تداول 408.7 مليون ورقة مالية بقيمة 142.3 مليون ورقة مالية، ثم شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” و ومجموعة “عامر القابضة – عامر جروب”.

ووفقا لتقرير صادر عن البورصة، سجل السوق تداولات 26.9 مليار جنيه، خلال الشهر المذكور، مقابل 31.2 مليار خلال تعاملات شهر نوفمبر السابق، وارتفع رأس المال السوقي بـ2% خلال ديسمبر مقارنة بتعاملات نوفمبر ليسجل نحو 825 مليار جنيه.

