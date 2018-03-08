أوراسكوم للإنشاء: سجلنا إنجازًا بسرعة تنفيذ محطة البرلس للكهرباء

رجب عزالدينقالت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، إن شركتها التابعة أوراسكوم للإنشاءات، سجلت إنجازًا عالميًا بتخطيها 40 مليون ساعة عمل بدون تسجيل حالات فقد الوقت، خلال تنفيذ أعمال محطة البرلس للكهرباء فى مصر.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن هذا الإنجاز الضخم يسلط الضوء عل

رجب عزالدين

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، إن شركتها التابعة أوراسكوم للإنشاءات، سجلت إنجازًا عالميًا بتخطيها 40 مليون ساعة عمل بدون تسجيل حالات فقد الوقت، خلال تنفيذ أعمال محطة البرلس للكهرباء فى مصر.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن هذا الإنجاز الضخم يسلط الضوء على التزامها بأعلى مستويات السلامة والتدريب والصحة المهنية، بالإضافة إلى تحديدها وصياغاتها لمعيار عالمى جديد فى سرعة تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء.

وبدأت أوراسكوم أعمال الإنشاءات فى المحطة المذكورة فى بداية أكتوبر 2015، وتستهدف الشركة جعلها واحدة من أكبر محطات التوليد ذات الدورة المركبة التى تعمل بالغاز فى العالم، وتبلغ قدرتها 4800 ميجاوات.