أوراسكوم للإنشاءات تنضم لهيرميس في مبادرة تطوير نجع الفوال

رجب عزالدين:أعلنت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن انضمام شركة أوراسكوم للإنشاءات، كشريك جديد في مشروع التنمية المتكامل لتنمية وتطوير نجع الفوال وقرية الدير.وأضافت المجموعة المالية هيرميس فى بيان للبورصة إنضمام اوراسكوم تم من خلال المساهم

رجب عزالدين:

أعلنت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن انضمام شركة أوراسكوم للإنشاءات، كشريك جديد في مشروع التنمية المتكامل لتنمية وتطوير نجع الفوال وقرية الدير.

وأضافت المجموعة المالية هيرميس فى بيان للبورصة إنضمام اوراسكوم تم من خلال المساهمة بمبلغ 15 مليون جنيه، ليصبح حجم التمويل الإجمالي للمشروع 70 مليون جنيه، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري.

يركز هذا المشروع الحيوي على تحفيز النمو الاقتصادي بالمجتمع المحلي وإعادة تأهيل النسيج المجتمعي عبر إتاحة المبادرات التعليمية وفرص العمل اللازمة ومواجهة مشكلات البنية التحتية، وذلك بعد دراسة تحديد الاحتياجات ورصد التحديات التي تواجه نجع الفوال وقرية الدير بالتعاون مع محافظة الأقصر والمجلس القروي وأهالي نجع الفوال وقرية الدير.

وفي هذا السياق قالت هناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية إن مشروع تنمية وتطوير نجع الفوال وقرية الدير هو امتداد للاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة والتي ترتكز أهم محاورها على تلبية أهداف التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية.

وأضافت هناء حلمى إن المؤسسة تعمل من خلال التعاون مع المجتمع المحلي والمشاركة الفعالة لتحقيق أهداف المشروع والتأكد من الاستدامة. وأكدت أيضاً أن النجاح الباهر الذي يحققه المشروع حتى الآن هو نتاج للتعاون المثمر الذي أظهرته الهيئات الحكومية المحلية المتمثلة في المجلس القروي، ولا سيما مساندة الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.

وترتكز أهداف المشروع الرئيسية على تمكين المرأة والشباب في نجع الفوال وقرية الدير، وقد أحرزت المؤسسة تقدمًا ملموسًا في هذا الصدد حيث قامت بتدريب السيدات بما يضمن لهن فرص العمل الملائمة وتحقيق التمكين الاقتصادي. حيث نجحت 25 سيدة حتى الآن في إتمام برنامج المنتسوري لمحو الأمية الذي تم إطلاقه بالتزامن مع بداية المشروع، واكتسبت تلك السيدات المهارات اللازمة للحصول على عمل ثابت. كما تم تأهيل 7 مدربات للتدريس بنظام مونتسوري التعليمي الخاص بتنمية مهارات الأطفال، للعمل في الحضانة الجديدة لخدمة أطفال المجتمع المحلي في مرحلة التعليم المبكر.

و أعرب الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الشراكة الجديدة عن سعادته بالنتائج التي حققها المشروع منذ إطلاقه خلال تلك الفترة الوجيزة، مؤكدًا ثقته بالأثر إيجابي للمبادرة في الارتقاء بحياة المواطنين من سكان نجع الفوال وقرية الدير على المدى البعيد.

وقالت بدر إن نجاح التعاون بين مؤسسات المجتمع المحلي ومؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، والأطراف الأخرى المشاركة في هذه المبادرة، يؤكد على القدرات الهائلة للشراكات بين القطاعين العام والخاص ودورها الفعال في حل القضايا التي تمس المجتمع.

وعلق أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات على المساهمة بالمشروع والتي تقدر بقيمة 15 مليون جنيه، أن الشركة تدرك أهمية السكن الملائم والمرافق العامة في تحسين مستوى المعيشة لجميع أفراد المجتمع.

كما أوضح أن مساهمة الشركة في ذلك المشروع تأتي في إطار التزام أوراسكوم للإنشاءات بمبادئ المسئولية الاجتماعية والرغبة في خدمة المصريين الذين يعيشون بالمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكدًا على أن جميع الشركاء في هذا المشروع لا يدخرون جهدًا في سبيل تحقيق تلك الغاية، معربًا عن تطلعه لرؤية أثر ذلك المشروع من خلال تنمية مجتمع نجع الفوال وقرية الدير.

وتساهم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية كشريك رئيسي في هذا المشروع بما لديها من خبرة في تنفيذ مشروعات التنمية الاجتماعية في أنحاء الجمهورية، حيث قامت بتنفيذ عدد من المشروعات التي تركز على مبادرات تطوير التعليم وخلق فرص عمل جديدة للشباب والتنمية الاقتصادية والتمويل متناهي الصغر، إلى غير ذلك من المبادرات. وفضلًا عن المساهمة بمبلغ 15 مليون جنيه مصري لتمويل هذا المشروع، توظف مؤسسة ساويرس خبرتها في تقديم معلومات واستشارات حول أفضل الممارسات نحو النهوض بالاقتصاد المحلي والتمكين الاقتصادي بمشروع تطوير نجع الفوال وقرية الدير.

وسوف تساهم الاستثمارات الجديدة في التوسع بنطاق المشروع الذي تتمثل أبرز أهدافه في إعادة بناء 90٪ من منازل المواطنين بنجع الفوال التي يسكنها ما يقرب من 234 أسرة.

وتشمل الأهداف الأخرى للمشروع إنشاء وتجهيز مركز للخدمات الاجتماعية يشمل وحدة تدريب مهني ورياض أطفال ووحدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومخبز ومجمع خدمات المنتجات الزراعية، والتي ستساهم جميعها في توفير فرص عمل جديدة لمواطني نجع الفوال وقرية الدير والمناطق المحيطة.

فضلا عن ذلك، إن إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتجديد شبكات المياه القائمة سيكون له أثر إيجابي في الحفاظ على صحة المواطنين، كما يهدف الشركاء القائمون على المشروع إلى تحقيق الاستدامة عبر مشاركة أبناء نجع الفوال وقرية الدير في أنشاء وإدارة المرافق الجديدة.