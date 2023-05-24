«أوراسكوم للإنشاءات» تقود تحالفا بالتعاون مع شركتين إماراتيتين لتطوير محطة معالجة مياه البحر بأبوظبي

تقود شركة «أوراسكوم للإنشاءات» تحالفًا مع “ماتيتو للمرافق المحدودة” بالتعاون مع شركتين إماراتيتين لتطوير وامتلاك وتشغيل مشروع معالجوة مياه البحر بقيمة إجمالية تصل إلى 2.4 مليار دولار بإمارة أبوظبي.

وكشفت «أوراسكوم للإنشاءات» عن أن الكيانين الإماراتيتن يضمان «بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» و«أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)» إذ سيتم تنفيذ المشروع من خلال إنشاء كيان خاص في إطار نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) لمدة 30 عامًا.

وتابعت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم عن أن حصتها من المشروع بالإضافة لـ «ماتيتو للمرافق المحدودة» تمثل 49% بمعدلين متساويين فيما تعود النسبة المتبقية والبالغة 51% لـ «أدنوك» و «طاقة» الإماراتيتين.

وأوضحت أنه سيتم تطوير و تشييد محطة لمعالجة مياه البحر وقفا لأحدث التقنيات المتقدمة في مجال الترشيح الفائق (النانو) و بطاقة إنتاجية تصل إلى 110 ملايين جالون في اليوم أي ما يمثل 500 ألف متر مكعب بالإضافة إلى شبكة خطوط أنابيب توزيع بسعة تتجاوز 230 كم لدعم صيانة وضغط الخزانات في حقلي «باب» و«بوحصا».

وأضافت أن المشروع سيكون محل أنظمة حقن المياه الجوفية الحالية المستخدمة للحفاظ على ضغط الخزانات في حقول “أدنوك” النفطية البرية باستخدام تقنية حقن مياه البحر المعالجة، وسيساهم في في تقليل استهلاك الطاقة المرتبط بعمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30%.