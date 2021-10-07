أوراسكوم للإنشاءات تشارك فى مشروع طاقة شمسية بقيمة نصف مليار دولار فى العراق

أعلنت وزارة النفط العراقية أن الحكومة وقعت اتفاقية مع كونسورتيوم بقيادة سكاتك النرويجية لبناء مشروع طاقة شمسية بقدرة 525 ميجاوات، بحسب وكالة رويترز.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن قيمة الصفقة تصل إلى حوالي 500 مليون دولار.

يشمل الكونسورتيوم كذلك أوراسكوم للإنشاءات المصرية وشركة بلال العراقية الخاصة.

وفى الشهر الماضى، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية إن الوزارة بصدد التعاقد مع السعودية والإمارات بشأن الطاقة الشمسية.

العراق يمضى في مشروع تنويع مصادر الطاقة

وأضاف أن الوزارة ماضية في مشروع تنويع مصادر الطاقة، وسبق لها أن وقعت مع شركة (باور شاين) للطاقات الشمسية بمعدل 2000 ميجا وات، وكذلك تم التعاقد مع شركة توتال فرنسية، إضافة إلى ذلك فإنها بصدد التعاقد مع السعودية وشركة مصدر الإماراتية.

ولفت إلى أن هناك عزماً على المضي بمعدل إنتاج 7500 ميجا وات من الطاقات الشمسية، وعليه أصبح ملزماً بتغيير اسم الوزارة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتابع: “إضافة مركز يسمى مركز الطاقات المتجددة، بوصف أن الوزارة معنية وستمضي بقوة في مشروع الطاقة الشمسية”.

العراق يوقع اتفاقا مع شركة Power China الصينية

ووقع العراق، في 25 أغسطس الماضي، اتفاق مبادئ، مع شركة Power China الصينية؛ بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميجاواط، تنفذ بسعة 750 ميجاوات كمرحلة أولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميجاوات.

ورعى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في 5 سبتمبر مراسم التوقيع على اتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية مع شركة توتال الفرنسية، والمتضمن عقد مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية، لإنتاج طاقة كهربائية بكلفة أقل من 45% من كلفة إنتاج الطاقة من المحطات الطاقة الحالية، وبقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات.

يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت فى أغسطس الماضى عن توقيع اتفاق مبادئ بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة “باور تشاينا” الصينية بشأن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بسعة 2000 ميجاوات.

وأضافت الحكومة في تغريدة على “تويتر”، أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون بسعة 750 ميجاوات

ويعد مشروع الطاقة الشمسية، من أول المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ لأول مرة، وسيساهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن مشروع الطاقة الشمسية يعد “من أول المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ لأول مرة، وسيساهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة”.

شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” تنفذ مشاريع طاقة شمسية فى العراق

وفي شهر يونيو، أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع العراق لتطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في الدولة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل كحد أدنى إلى 2 جيجاوات.

ويتطلع العراق إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة مع نهاية هذا العقد، وذلك لمعالجة مشكلات الإمداد وتحقيق الأهداف المناخية.

ويتميز البلد الذي انضم هذا العام إلى اتفاقية باريس للمناخ، بأن لديه بعضاً من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في المنطقة.

وأكد رئيس المجلس الوزاري للطاقة ووزير النفط الحرص على المضي قدماً بخطط الحكومة التي تهدف إلى زيادة وتعزيز الإنتاج الوطني من الطاقة النظيفة.

وكشف أن العراق ينفذ خطة إحلال الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة المنتجة بالوقود الأحفوري، وبنسبة من 20 إلى 25% من الطاقة المنتجة بما يعادل 10 إلى 12 جيجاوات.