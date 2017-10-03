أوراسكوم للإنشاءات ترفع قيمة مشروعاتها تحت التنفيذ 750 مليون دولار

منها 550 مليونًا بمصر واستثمارات لـ"Weitz و"Contrack Watts" بأمريكاأحمد عليأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد عن ارتفاع قيمة مشروعاتها تحت التنفيذ بقيمة 750 مليون دولار، عبر إضافة عقود جديدة خلال الربع الثالث من 2017 الجاري.وأضافت، في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، أن المشروعات الجديدة ا



منها 550 مليونًا بمصر واستثمارات لـ”Weitz و”Contrack Watts” بأمريكا



أحمد علي

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد عن ارتفاع قيمة مشروعاتها تحت التنفيذ بقيمة 750 مليون دولار، عبر إضافة عقود جديدة خلال الربع الثالث من 2017 الجاري.

وأضافت، في بيان حصلت “المال” على نسخة منه، أن المشروعات الجديدة التي تم الاتفاق عليها تقع بمنطقة الشرق الأوسط – غالبيتها بمصر – والولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن قيمة المشروعات الجديدة بمصر بلغت نحو 550 مليون دولار وتشمل مشروعات في مجالات البنية التحتية والمنشآت ذات الطبيعة المميزة.

في حين أن المشروعات الأخرى ستكون بالولايات المتحدة الأمريكية وتشمل مشروعات تجارية وأعمال بنية تحتية لصالح الحكومة تقوم بتنفيذها شركتا Weitz وContrack Watts.

وقال المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن رفع قيمة المشروعات تحت التنفيذ بمجموعة متنوعة من العقود الجديدة المميزة يؤكد قدرة شركته في الحصول على مشروعات جديدة في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها.

وأضاف أن العقود الجديدة جاءت تنفيذًا لخطة الشركة المعلن عنها مسبقًا وهي السعي للحصول على مشروعات جديدة في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.