أوراسكوم للإنشاءات تتعاقد لإنشاء محطة معالجة صرف بنظام EPC

جهاد سالموقعت تحالف شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، وشركة FCC Aqualia - إحدى الشركات التابعة لمجموعة FCC، وقع عقد لتنفيذ محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بنظام الـ EPC بقيمة تعادل حوالي 320 مليون دولار، ويشمل العقد التشغيل والصيانة للمحطة لمدة 3 سنوات.وأشارت الشركة فى بيان صحفي إل

جهاد سالم

وقعت تحالف شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، وشركة FCC Aqualia – إحدى الشركات التابعة لمجموعة FCC، وقع عقد لتنفيذ محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بنظام الـ EPC بقيمة تعادل حوالي 320 مليون دولار، ويشمل العقد التشغيل والصيانة للمحطة لمدة 3 سنوات.

وأشارت الشركة فى بيان صحفي إلى أن المحطة المزمع تنفيذها ستعمل بطاقة 1.6 مليون متر مكعب في اليوم، وتتكون من وحدات معالجة أولية وثانوية، ومن المقرر أن يتم إنشاؤها على مراحل في 37 شهرا، على أن تخدم نحو 6 ملايين نسمة، عقب الانتهاء من أعمال الإنشاء.

وعلق المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن اقتناص المشروع الجديد يؤكد قدرتنا على الحصول على مشروعات جديدة متميزة تضاف إلى حجم أعمالنا، كما يبرز تركيزنا على مشروعات قطاع المياة الاستراتيجي في مصر مثل مشروعي تحلية مياه البحر اللذين نقوم بتنفيذهما حالياً.

وتتشارك حاليا شركتي التحالف أوراسكوم وAqualia New Europe في ملكية وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة.