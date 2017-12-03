أوراسكوم: لدينا سعر موازي للدولار في عملية بيع الوحدات

أحمد علي - مني عبدالباريكشف خالد بشارة، الرئيس التنفيذي بشركة أوراسكوم للتنمية، أن شركته تتعامل بنظام مختلف في بيع وحداتها السكنية المختلفة للأجانب. وأضاف بشارة، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017، الذي تنظمه "المال. جي. تي. إم"، اليوم الأحد، أن "أوراسكوم" لم تقم بتحريك سعر ال

أحمد علي – مني عبدالباري

كشف خالد بشارة، الرئيس التنفيذي بشركة أوراسكوم للتنمية، أن شركته تتعامل بنظام مختلف في بيع وحداتها السكنية المختلفة للأجانب.

وأضاف بشارة، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017، الذي تنظمه “المال. جي. تي. إم”، اليوم الأحد، أن “أوراسكوم” لم تقم بتحريك سعر المتر بالدولار بنفس نسبة ارتفاع العملة الخضراء بالبنك المركزي، موضحًا ان سعر الدولار ارتفع من مستوى الـ 8.80 جنيه إلى 10 ثم مستوي الـ 11 جنيهًا.



وأوضح الرئيس التنفيذي بشركة أوراسكوم للتنمية، أن شركته فضلت عدم رفع أسعار الوحدات للأجانب عقب تعويم الجنيه حتى لا تفقد عملاؤها، وذلك عند مقارنتهم بأسعار الوحدات المباعة للمصريين ونظيرتها المباعة للأجانب.