أوراسكوم كونستراكشون : 650 مليون دولار قيمة مشروعات تحت التنفيذ

أعلنت شركة “أوراسكوم كونستراكشون ليميتد” عن إضافة مشروعات جديدة تحت التنفيذ خلال الربع الأخير من 2017 بقيمة إجمالية 650 مليون دولار.

وقالت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين – إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة مصر تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك العقود بقيمة 580 مليون دولار، بينما سجلت الشركة عقودا جديدة فى الولايات المتحدة بقيمة 70 مليون دولار.

وأكد المهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذى للشركة، أنهم مستمرون فى تنفيذ إستراتيجية الحصول على المشروعات ذات الجودة، والميزة التنافسية فى مجالات البنية التحتية والكهرباء.

وأضافت الشركة عقودا جديدة خلال الربع الثالث من 2017 بقيمة 750 مليون دولار، وذلك لمشروعات تحت التنفيذ في دول الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية، حسب بيان سابق لها.