«أوراسكوم كونستراكشون»: نعمل على مشروع لتوليد 500 ميجاوات من الطاقة المتجددة

قال المهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذى لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون، إن الشركة تعمل حاليا على مشروع لتوليد 500 ميجاوات من الطاقة المتجددة.

وأكد أهمية مشروعات الميثانول الأخضر، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيكونون متحمس لرؤية هذه المشروعات تتجسد.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم، أن الطاقة المتجددة مهمة لقطاع الطاقة بصفة عامة.

كانت شركة أوراسكوم كونستراكشون، أعلنت في بيان لها أوائل أبريل الماضي، أن شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، المملوكة لتحالف يضم أوراسكوم للإنشاءات، توصلت إلى الإغلاق المالي لمشروع محطة الرياح الجديدة بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس بالقرب من رأس غارب.

وأضافت شركة أوراسكوم أن التحالف المكون للشركة، سيقوم بصيانة وتشغيل المحطة بموجب اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) لمدة 25 عاماً.

ووفقا لبيان الشركة، سيتم توصيل المحطة بالشبكة القومية لنقل الكهرباء على مرحلتين مع التشغيل الكامل لمحطة الرياح والمخطط له في الربع الثالث من عام 2025.