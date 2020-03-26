أوراسكوم كونستراكشون : نتابع الموردين والمقاولين وسلامة الموظفين على رأس أولوياتنا

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى إل سى إنها تتابع الموردين والمقاولين المتعاملين معها بشكل متواصل للكشف عن أى تحديات تواجههم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وأضاف أسامة بشاى رئيس الشركة فى إفصاح للبورصة اليوم الخميس إن سلامة موظفيها وحمايتهم تقع على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية.

وأكدت الشركة أنها تعكف حاليا على تنفيذ خطة استباقية شاملة لإدارة العمل خلال المرحلة القادمة على كل مستويات التشغيل.

أوراسكوم كونستراكشون تسجل 131 مليون دولار أرباح فى 2019

وأكد “بشاى” أن شركته نجحت فى تخطى عدة تحديات خلال العام الماضى محققة نتائج أعمال إيجابية رغم تراجع الأرباح.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة تراجع صافى أرباحها إلى 131 مليون دولار خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 154.7 مليون دولار .

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.18 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل إيرادات بلغت 3 مليارات دولار تقريبا في 2018.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 21 سنتا أمريكيا للسهم على أن يتم عرضها على الجمعية العامة للموافقة.

ولجأت أغلب دول العالم إلى تشجيع أو إجبار مواطنيها على تقييد الحركة والجلوس فى المنزل تحسبا لانتشار عدوى كورونا.

كما لجأت كثير من الدول إلى فرض حظر التجوال والحجر الصحى لبعض المناطق لمدة أسبوعين أو ثلاثة، بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوباء عالمي.

مصر تعلق حركة الطيران وتغلق المدارس والجامعات

طائرة إيرباص

واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات مماثلة، خلال الأسبوع الماضى، من بينها إغلاق المدارس والجامعات وتعليق حركة الطيران وتعليق عمل المحاكم لمدة أسبوعين.

كما سمحت لموظفي القطاع العام بالعمل من المنزل، باستثناء العاملين فى مؤسسات حيوية مثل أقسام البوليس والمستشفيات وشركات المياه والكهرباء وغيرها.

وأصدرت وزارة العدل فى وقت سابق بيانًا بشأن تأجيل الدعاوى فى المحاكم لمدة أسبوعين حتى نهاية مارس .

كورونا يدفع الحكومة لفرض حظر التجوال لمدة أسبوعين

وفرضت الحكومة حظر تجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا، اعتبارًا من الأربعاء 25 مارس، فى خطوة إضافية تهدف إلى دعم الإجراءات السابقة فى مواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما قررت الحكومة تمديد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى منتصف أبريل، إضافة إلى غلق المقاهي والنوادي ومراكز التدريب الرياضية لمدة أسبوعين، بينما سيقتصر عمل المطاعم على خدمات التوصيل للمنازل.

وسيكون على المتاجر، باستثناء متاجر الإمدادات الغذائية والصيدليات، إغلاق أبوابها من الخامسة مساء، أي قبل ساعتين من بدء سريان الحظر وفي عطلات نهاية الأسبوع.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف تعليق صلوات الجماعة فى المسجد، كما اتخذت الكنائس الإجراء نفسه، وعلّقت الشعائر الجماعية.

وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضى، حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادى وتعويض القطاعات المتضررة من الأزمة.

أعقب ذلك الإعلان عن خفض أسعار الغاز والكهرباء على المصانع، إضافة إلى تأجيل دفع أقساط القروض وإلغاء الضرائب على البورصة وتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3%.