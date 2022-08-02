«أوراسكوم كونستراكشون»: مصر تستحوذ على 70% من عقود مشروعات الربع الثاني

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي) إن مصر استحوذت على 70% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وأضافت “أوراسكوم كونستراكشون” عقود مشروعات جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الربع الثانى المنتهى يونيو الماضى، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.

واستحوذت مصر على 70% من قيمة هذه العقود ،حيث جرى توقيع عقد المرحلة الثانية فى منظومة إنشاء وتشغيل القطار فائق السرعة بمصر بالتحالف مع شركة سيمنز الألمانية (بلغ نصيبها فى المرحلة الثانية 1.2 مليار دولار وفقا لإفصاح سابق بتاريخ 29 مايو 2022).

وأسهمت العقود الموقَّعة فى أمريكا بحوالى 30% من إجمالى العقود المضافة، خلال الربع المذكور وتركَّز أغلبها فى القطاع التجارى وقطاع مراكز البيانات وفقا للإفصاح.

وارتفعت قيمة العقود المضافة خلال النصف الأول إلى 2.4 مليار دولار بزيادة 55% عن الفترة المقارنة من 2021، بينما بلغ إجمالى المشروعات تحت التنفيذ (بعد إضافة العقود المتراكمة) 6.4 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضى.

أوراسكوم كونستراكشون: مصر وتونس استحوذتا على 55% من عقود الربع الأخير 2021

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة استحواذ مصر وتونس على 55% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2021.

وأضافت “أوراسكوم” عقودًا بقيمة 785 مليون دولار، خلال الربع الثالث المنتهى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 22% على الربع المقارن من العام السابق 2020.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة بتاريخ (17 يناير الماضى) إن غالبية العقود الموقَّعة بمنطقة الشرق الأوسط تركزت فى قطاعات النقل والطاقة الكهربائية والمياه بمصر وتونس.

وأسهمت العقود الموقَّعة فى أمريكا بحوالى 45% من إجمالى العقود المضافة، خلال الربع الأخير، وتركَّز أغلبها فى القطاع التجارى.

وبلغت قيمة العقود الجديدة المضافة، خلال العام الماضى كاملًا، حوالى 3.5 مليار دولار، بينما بلغ إجمالى المشروعات تحت التنفيذ (بعد إضافة العقود المتراكمة) 6.1 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2021.

نتائج أعمال سابقة: مصر استحوذت على 65% من عقود الربع الثالث المنتهى سبتمبر 2021

واستحوذت جمهورية مصر العربية على 65% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الماضى، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة بتاريخ 12 أكتوبر الماضى.

وأضافت أوراسكوم عقودًا بقيمة 960 مليون دولار، خلال الربع الثالث المنتهى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 42% على الربع، مقارنة بالعام السابق 2020.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن غالبية العقود الموقعة فى مصر تختص بمجالات المياه والصناعة، بينما تختص المشروعات الموقَّعة فى أمريكا بقطاع مراكز البيانات.

وبلغت قيمة العقود الجديدة المضافة خلال تسعة الأشهر الماضية حوالى 2.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالى المشروعات تحت التنفيذ (بعد إضافة العقود المتراكمة) 6.1 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2021.

وأضافت الشركة مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة بمصر إلى قائمة عقود الربع الثالث، بينما أضافت مشروعات أخرى بالولايات المتحدة فى قطاع الإسكان الطلابى.

نتائج أسبق: مصر استحوذت على 32% و85% من عقود الربع الأول والثانى 2021

أسامة بشاى الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

وأظهرت نتائج أعمال أسبق، استحواذ جمهورية مصر العربية على 32% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثانى من العام الماضى 2021.

وأضافت المجموعة عقودًا بقيمة 1.1 مليار دولار، خلال الربع الثانى المنتهى يونيو الماضى، بزيادة قدرها 52% على الربع المقارن من العام السابق 2020.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل، للبورصة آنذاك، إن غالبية العقود الموقَّعة فى مصر تختص بمجالات المياه والصناعة، بينما تختص المشروعات الموقَّعة فى أمريكا بقطاع مراكز البيانات.

وبلغت قيمة المشروعات المجمعة تحت التنفيذ خلال النصف الأول مجمعًا حوالى 1.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالى قيمتها (بعد إضافة العقود المتراكمة) 5.8 مليار دولار حتى 30 يونيو 2021.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع صافى أرباحها المجمعة إلى 125.3 مليون دولار خلال 2021 مقارنة بصافى ربح 97.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (22 مارس الماضى) ارتفاع إيراداتها إلى 3.5 مليار دولار خلال العام الماضى 2021، مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار خلال عام 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 0.97 دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.78 دولار للسهم خلال العام المالى السابق 2020.

أعلنت الشركة اليوم الثلاثاء (2 أغسطس ) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.39 جنيه للسهم (كوبون رقم 7) على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 24 من نفس الشهر وينتهى الحق لمشترى السهم بنهاية جلسة 17 أغسطس ،وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول.