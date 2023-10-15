أوراسكوم كونستراكشون على قمة تداولات البورصة في أولى جلسات الأسبوع

تصدر سهم أوراسكوم كونستراكشون تداولات البورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع الجاري بعدما سجل 261.21 مليون جنيه.
وجاء سهم مصر لإنتاج الأسمدة موبكو في المركز الثاني بقيمة 185.59 مليون جنيه بعد التعامل على أكثر من 446 ألف ورقة مالية.
وفي المركز الثالث، جاء سهم بلتون المالية القابضة بقيمة 178.11 مليون جنيه وبحصة 7.3%
وفي الرابع، حل سهم سيدي كرير للبتروكيماويات بقيمة 121.04 مليون جنيه.
وفي الخامس جاء سهم الصناعات الكيماوية المصرية كيما بقيمة 117.47 مليون جنيه.
يذكر أن البورصة المصرية سجلت تداولات بقيمة 2.56 مليار جنيه على الأسهم المقدية غير شاملة الصفقات بنهاية جلسة اليوم.