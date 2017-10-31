أوراسكوم كونستراكشون: سنفصح عن تفاصيل محطة غارب عقب التوقيع

رجب عزالدين قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد إنها ستوقع عقد محطة كهرباء بطاقة الرياح فى رأس غارب اليوم الثلاثاء وستعلن عن تفاصيله فور الانتهاء من إجراءات التوقيع .جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة حول بعض الاخبار المنشورة تحت عنوان " تحالف تويوتا اوراسكوم يوقع عقد محطة رياح خل

رجب عزالدين



قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد إنها ستوقع عقد محطة كهرباء بطاقة الرياح فى رأس غارب اليوم الثلاثاء وستعلن عن تفاصيله فور الانتهاء من إجراءات التوقيع .

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة حول بعض الاخبار المنشورة تحت عنوان ” تحالف تويوتا اوراسكوم يوقع عقد محطة رياح خليج السويس اليوم بقيمة 250 مليون يورو استثمارات المشروع “

وأضافت الشركة عقود جديدة خلال الربع الثالث من 2017 بقيمة 750 مليون دولار وذلك لمشروعات تحت التنفيذ في دول الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشركة فى بيان سابق للبورصة إن مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من قيمة العقود الموقعة بقيمة بلغت 550 مليون دولار، تتضمن مشروعات بالبنية التحتية، والمنشآت.

وتابعت الشركة “الحصة المتبقية هي لصالح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تتمثل في مشروعات تجارية، وتطوير بنية تحتية، حيث تقوم بتنفيذها شركتي Weitz وContrack Watts”.

وارتفعت أرباح الشركة المجمعة إلى 59 مليون دولار خلال النصف الأول من 2017 مقارنةً بصافى ربح قدره 48.5 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام السابق.