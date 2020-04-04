أوراسكوم كونستراكشون: زيادة العمالة بالمواقع وننتظر صرف مستحقات شركات المقاولات كما وعد الوزير

قال أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون، إن شركات المقاولات ما زالت تنتظر صرف وزارة الإسكان لدفعة من المستحقات التي وعد بها الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، بصرفها في اجتماع يوم الخميس الماضي، ولم تصرف حتى الآن.

وأضاف بشاي فى تصريحات خاصة لـ “المال” أنه يتمنى أن تتم الحكومة صرف المستحقات المتفق عليها مع شركات المقاولات خلال الأسبوع الجاري، والالتزام التام بما تم الاتفاق عليه مع الشركات.

بشاي: صرف مستحقات المقاولين أمر ضروري حالياً

وكان وزير الإسكان عاصم الجزار قد عقد اجتماعاً يوم الخميس الماضى، مع مسئولى عدة شركات مقاولات، لبحث آليات استمرار العمل بالمشروعات المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق مع الشركات على التعجيل بصرف المستحقات المالية لشركات المقاولات والمقاولين، من أجل دفع العمل بالمشروعات المختلفة، وهو الأمر الذى تقوم به الوزارة وجهاتها التابعة حالياً.

جانب من اجتماع وزير الإسكان مع شركات المقاولات

وأشار بشاى إلى ان أوراسكوم كونستراكشون بدأت التطبيق التدريجى لقرار الوزارة، وبدأت فى زيادة أعداد العمال فى بعض المشروعات، ولكن دون زيادة قصوى، فى إطار الرغبة فى تجنب التكدسات والتجمعات.

ارتفاع تدريجي فى أعداد العمال بالمشروعات

وتابع، بنهاية الأسبوع الجارى، قد ترتفع وتيرة تواجد العمال فى المشروعات، وأوراسكوم كونستراكشون تترقب تطبيق أفضل وسيلة لزيادة عدد العمال فى المواقع تزامناً مع الحفاظ على صحتهم.

وكان اجتماع الخميس قد تناول أيضاً اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وضرورة الاستمرار فى تنفيذ الأعمال بالمشروعات المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة باعتبارها إحدى أكبر الجهات المُسندة لتنفيذ المشروعات الكبرى على مستوى الدولة، تحرص على استمرار العمل بالمشروعات المختلفة، وفتح آفاق للعمل بمشروعات جديدة، من أجل توفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، ودفع عجلة التنمية والإنتاج.

وأكد الوزير أن قطاع التشييد والبناء، هو قاطرة النمو الاقتصادى، ويعمل على تنشيط وتشغيل عدد كبير من الصناعات التى تخدمه، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاء شهرى مع مسئولى شركات المقاولات من أجل مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالقطاع، وتبادل الأفكار والمقترحات حول تطوير هذا القطاع، والنهوض به.

أوراسكوم أجرت تطهيراً لكامل مواقع العمل

كما أشار بشاي إلى أن أوراسكوم ركزت خلال الأسابيع الماضية على تطهير كافة المواقع التى تعمل بها ، كإجراء هام لمنع انتقال عدوى كورونا، كما نسقت مع القوات المسلحة فى تطهير مواقع العمل التابعة للجيش، والتى تعمل بها الشركة.

وأوضح أن الحفاظ على العنصر البشرى وحماية العمال على قمة أولويات الشركة، وتحاول الحفاظ على فرصة العمل، كما توفر أجهزة لقياس الحرارة للعمال.

مطالب بإنشاء مراكز صحية بالقرب من مواقع الإنشاءات

وطالب الجهات الحكومية بتوفير مستشفيات ميدانية ومراكز صحية متكاملة ومتخصصة بالقرب من مواقع عمل شركات المقاولات فى المشروعات القومية، لافتاً إلى أهمية هذا المطلب فى زيادة تأمين عمال شركات المقاولات، والحد من أية انتشار للفيروس المستجد.

نتائج أعمال أوراسكوم بنهاية العام الماضي

وكانت أوراسكوم كونستراكشون، قد أعلنت مؤخراً أن إجمالى القيمة السنوية للعقود الجديدة ارتفع إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة قدرها 50% عن العام السابق.

وأشارت أوراسكوم كونستراكشون إلى أن عقودها فى مصر تركزت فى قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية واللوجستيات والطرق.

ونوهت الشركة إلى أن عقودها فى الولايات المتحدة الأمريكية، تركزت فى قطاعات سكن الطلاب والمبانى التجارية ومراكز البيانات، وقالت حينها إن مصر استحوذت على 70% من إجمالى العقود الجديدة المبرمة البالغ قيمتها 770 مليون دولار، خلال الربع الأخير من العام الماضى.