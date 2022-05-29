«أوراسكوم كونستراكشون» توقع عقد مرحلة ثانية للقطار السريع بنصيب 1.2 مليار دولار

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)، توقيع عقد المرحلة الثانية فى منظومة القطار فائق السرعة بمصر، بنصيب خاص يبلغ 1.2 مليار دولار .

وقالت أوراسكوم كونستراكشون فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد إن هذا العقد جرى توقيعه مع الهيئة القومية للأنفاق عبر تحالف يضم شركتها التابعة أوراسكوم للإنشاءات مع شركة سيمنز الألمانية للنقل.

ويختص تعاقد المرحلة الثانية بتوسيع شبكة منظومة القطار فائق السرعة بمصر إلى مسافة 2000 كلم عبر إضافة 1315 كلم جديد إلى المرحلة الأولى التى يجرى تنفيذها على مسافة 660 كلم .

وتبلغ حصة أوراسكوم للإنشاءات فى المرحلة الثانية وحدها 1.2 مليار دولار، بينما بلغت حصتها فى المرحلة الأولى 600 مليون دولار بما يرفع حصتها فى المرحلتين إلى 1.8 مليار دولار تقريبا.

أوراسكوم كونستراكشون وقعت عقد الخط الأول العام الماضى بقيمة 4.5 مليار دولار

«أوراسكوم كونستراشكون»

وأفصحت المجموعة مطلع سبتمبر الماضى، عن توقيع عقد بناء وتصميم الخط الأول فى منظومة القطارات فائقة السرعة فى مصر بقيمة 4.5 مليار دولار.

وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة آنذاك، إن هذا العقد جرى توقيعه من خلال شركتها التابعة أوراسكوم للإنشاءات، بالتحالف مع شركتى سيمنز للنقل الألمانية والمقاولون العرب المصرية.

ونص التعاقد على بناء أول خط متكامل للقطار السريع، بطول 660 كلم تربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر، ومحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر الأبيض المتوسط.

كما شمل التعاقد القيام بأعمال السكة الحديد والإشارات والتوصيلات العلوية، ونظام الاتصالات ،ومحطات الطاقة الفرعية، بالتعاون مع المقاولون العرب، كما نص على تولّي التحالف تشغيل وصيانة الخط لمدة 15 عامًا.

ودخلت الشركة، فى وقت سابق، فى مناقشات مع الهيئة القومية للإنفاق حول الاتفاقات الخاصة بخطين إضافيين للقطار فائق السرعة، خلافًا للخط الأول الذى جرى توقيع عقده.

وقالت الشركة آنذاك، إن هذين الخطين سيزيدان طول الشبكة التى تقوم على بنائها وتصميمها إلى 1800 كلم. ويربط الخطين الإضافيين، إقليم القاهرة الكبرى (بداية من مدينة 6 أكتوبر) بمحافظة أسوان والأقصر عبر الغردقة مرورًا بمدينة سفاجا.

تقديرات التحالف: 18 ألف فرصة عمل يوفرها مشروع القطار فائق السرعة

أسامة بشاى أوراسكوم كونستراكشون

وتوقع تحالف أوراسكوم- سيمنز فى وقت سابق أن يوفر هذا المشروع أكثر من 15 ألف فرصة عمل فى مصر، إضافة إلى توفير فرص جيدة لنحو 38000 مورد مصرى بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

ووقع تحالف مشترك يضم، كلا من سيمنز الألمانية،و أوراسكوم للإنشاءات(التابعة)،و المقالون العرب، مذكرة تفاهم فى يناير قبل الماضى (2021) مع الهيئة القومية للأنفاق لبناء وتشغيل أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة فى مصر يمتد على مساحة 1000 كيلو متر مربع بتكلفة 360 مليار جنيه.

وقدرت أوراسكوم ساعتها تكلفة الخط الأول فى المشروع آنذاك، بنحو 3 مليار دولار، على أساس طول مخطط يمتد على 460 كيلو متر مربع،ويربط بين مدينة العين السخنة ومدينة العلمين ويمر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتساهم أوراسكوم كونستراكشون فى مشروعات نقل موازية ضخمة فى مصر منذ سنوات ،منها مشروع المونوريل، والقطار الكهربائى، إضافة إلى خطوط المترو الجديدة.

أوراسكوم تشارك فى الخط الرابع للمترو نظير 350 مليون دولار

ووقع تحالف أورسكوم- ميتسوبيشى اليابانية (24 نوفمبر الماضى)، عقد أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو مع الهيئة العامة للأنفاق بقيمة إجمالية قدرها 800 مليون دولار.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون إنها ستحصل على أكثر من 350 مليون دولارا نظير مشاركتها فى أعمال إنشاء هذا الخط .

وقال أورسكوم فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العقد يتضمن القيام بالأعمال الكهروميكانيكية ، وأعمال أنظمة السكك الحديدية والورشة التخصصية.

ومن المقرر تمويل المشروع من خلال قرض ائتمانى سيمنح بالين اليابانى لأول مرة فى مصر. وستمنح الوكالة التعاونية اليابانية الدولية هذا القرض بشرط الشراكة الاقتصادية الفنية الخاصة ،وفقا للإفصاح.

ويشمل الخط الرابع للمترو 16 محطة بطول 19 كيلو متر تربط بين وسط القاهرة الكبرى بمنطقة الأهرامات الجيزة.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الخط فى النقل السياحى حيث يصل إلى منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير الذى تؤسسه شركة أوراسكوم للإنشاءات التابعة.

وتشارك أوراسكوم للإنشاءات فى مشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى منذ الثمانينيات، وتشارك منذ سنوات فى جميع خطوط المترو الجديدة.

وانتهت الشركة منذ أشهر من المرحلة الرابعة فى الخط الثالث للمترو والتى تشمل خمسة محطات مرتفعة ممتدة على 8 كيلومترات إضافة إلى ورشة مركزية.

كما تعمل الشركة مع شركاء أجانب لتنفيذ أكبر خط قطار معلق فى العالم المسمى ” مورنوريل”، إضافة إلى تنفيذ مشروع القطار الكهربائى.

أوراسكوم وقعت عقد مشروع المونوريل عام 2019 بقيمة 4.5 مليار دولار

ووقعت أوراسكوم كونستراكشون (أغسطس 2019) عقد إنشاء خطين للقطارات المعلقة فى مصر المعروفة بـ”المونوريل” مع الهيئة القومية للأنفاق بقيمة إجمالية 4.5 مليار دولار.

وقالت أوراسكوم فى إفصاح سابق (5 أغسطس 2019) إن هذا المشروع سيتم بالتحالف مع شركة بومباردييه للنقل والمقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات التابعة لها .

وأضافت الشركة أن هذا التحالف سيكون مسئولًا عن أعمال التشغيل والصيانة لكلا الخطين لمدة ثلاثين عامًا؛ مشيرة إلى أن حصتها من هذا التعاقد تصل إلى 900 مليون دولار، بينما تصل حصل بومباردييه للنقل إلى 2.85 مليار دولار.

ويربط خطى المورنريل المزمع إنشاؤهما شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ويمتد الخط الأول بطول 54 كيلو مترا مربعا يمتد من شرق القاهرة إلى العاصمة الإدارية، بينما يبلغ الخط الثانى 42 كم ويربط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

ومن المقرر أن تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بتصميم وبناء جميع أعمال البنية التحتية والأشغال المدنية بما فى ذلك المحطات والهياكل الإرشادية ومبانى المستودعات الجديدة .

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع صافى أرباحها المجمعة إلى 125.3 مليون دولار خلال 2021 مقارنة بصافى ربح 97.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.