«أوراسكوم كونستراكشون» توافق على توزيع أرباح نقدية عن عام 2022 بواقع 0.27 دولار للسهم

وافق مجلس شركة أوراسكوم كونستراكشون على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2022.

وذلك بواقع 0.275 دولار للسهم، لحاملى السهم حتى جلسة تداول 24 أكتوبر المقبل، على أن يتم الصرف بتاريخ 31 أكتوبر.

ووافق مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون على توزيع أرباح نقدية على المساهمين المالكين لأسهم الشركة ببورصة ناسداك دبي بالدولار.

على أن يتم التوزيع بالجنيه المصري على المساهمين الماكين لأسهم الشركة في البورصة المصرية.

وأشارت أوراسكوم كونستراكشون إلى أنه سيتم تحويل العملة وفقا لسعر بيع الدولار أمام الجنيه المعلن من البنك المركزي المصري.

ودعا مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون لانعقاد الجمعية العامة العادية يوم 11 أكتوبر المقبل للنظر في مقترح توزيع الأرباح.

يذكر أن أوراسكوم كونستراكشون حققت خلال 2022، صافي ربح بقيمة 113.5 مليون دولار ، مقابل 113.4 مليون دولار بنسبة نمو 0.1%.

وارتفع إجمالي إيرادات أوراسكوم كونستراكشون بنحو 17.9%، لتصل إلى 4.17 مليار دولار ، مقابل 3.54 مليار دولار خلال 2021.