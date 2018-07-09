أوراسكوم كونستراكشون تنفذ عقودا جديدة بقيمة 650 مليون دولار

رجب عزالدين:أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد عن إضافة أعمال جديدة إلى مشروعاتها تحت التنفيذ بقيمة 650 مليون دولار.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تلك الأعمال تمت إضافتها إلى المشروعات تحت التنفيذ في مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثانى العام الجارى.وبلغت قيمة العقود

رجب عزالدين:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد عن إضافة أعمال جديدة إلى مشروعاتها تحت التنفيذ بقيمة 650 مليون دولار.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تلك الأعمال تمت إضافتها إلى المشروعات تحت التنفيذ في مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثانى العام الجارى.

وبلغت قيمة العقود الجديدة فى مصر حوالى 415 مليون دولار لتشمل مشروعات فى قطاعات النقل والمياه والتنمية العمرانية مثل مدينة العلمين.

وبلغت قيمة العقود الجديدة فى الولايات المتحدة 235 مليون دولار خلال الربع الثانى فى قطاعات المبانى التجارية والبنية التحتية والصناعية.

وقالت الشركة إنها تسعى لإيجاد فرص جديدة لتنفيذ مشروعات عالية الجودة من الناحيتين العملية والفنية فى أسواقها الرئيسية وفقا للبيان.