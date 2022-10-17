«أوراسكوم كونستراكشون» تنفذ أعمالا جديدة بقيمة 670 مليون دولار أغلبها فى الشرق الأوسط

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)، إضافة عقود أعمال جديدة تحت التنفيذ بقيمة 670 مليون دولار، أغلبها بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون في إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين ،إن دول الشرق الأوسط استحوذت على 70% من إجمالى العقود الجديدة المضافة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأسهمت العقود الموقَّعة فى أمريكا بحوالى 30% من إجمالى العقود المضافة خلال الربع المذكور المنتهى سبتمبر الماضى، وتركَّز أغلبها فى قطاع مراكز البيانات، بينما تركزت عقود الشرق الأوسط على أعمال البنية التحتية واللوجستية والتجارية.

وارتفع إجمالي العقود تحت التنفيذ إلى 3.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى بعد إضافة عقود الربع الثالث ، بينما بلغ إجمالى المشروعات تحت التنفيذ (بعد إضافة العقود المتراكمة) 6.1 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2022، وفقُا للإفصاح.

أوراسكوم كونستراكشون أضافت عقودا جديدة في مصر بقيمة 1.6 مليار دولار بالنصف الأول

وأظهرت نتائج أعمال سابقة نجاح أوراسكوم كونستراكشون فى إضافة عقود أعمال جديدة فى مصر بقيمة 1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة المصرية (31 أغسطس الماضى) استحواذ الربع الثانى منفردا على عقود أعمال جديدة فى مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بينما شهد الربع الأول التعاقد على أعمال فى حدود 400 مليون دولار.

وأظهرت النتائج توقيع عقود جديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 817.1 مليون دولار خلال النصف الأول،منها 562 مليونا تمت إضافتها فى الربع الثانى منفردا.

كما وصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIX (التابعة) حوالى 4.9 مليار يورو خلال النصف الأول من العام الجارى بزيادة قدرها 15.4% عن الفترة المقارنة من 2021.

نتائج سابقة : مصر استحوذت على 70% من إجمالى عقود الربع الثاني

أسامة بشاى الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

وكشفت نتائج أعمال سابقة عن استحواذ مصر على 70% من إجمالى العقود الجديدة التى أضافتها مجموعة أوراسكوم خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وأضافت “أوراسكوم كونستراكشون” عقود مشروعات جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الربع الثانى المنتهى يونيو الماضى، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية (2 أغسطس 2022).

واستحوذت مصر على 70% من قيمة هذه العقود ،حيث جرى توقيع عقد المرحلة الثانية فى منظومة إنشاء وتشغيل القطار فائق السرعة بمصر بالتحالف مع شركة سيمنز الألمانية (بلغ نصيبها فى المرحلة الثانية 1.2 مليار دولار وفقا لإفصاح سابق بتاريخ 29 مايو 2022).

وأسهمت العقود الموقَّعة فى أمريكا بحوالى 30% من إجمالى العقود المضافة، خلال الربع المذكور وتركَّز أغلبها فى القطاع التجارى وقطاع مراكز البيانات وفقا للإفصاح.

وارتفعت قيمة العقود المضافة خلال النصف الأول إلى 2.4 مليار دولار بزيادة 55% عن الفترة المقارنة من 2021، بينما بلغ إجمالى المشروعات تحت التنفيذ (بعد إضافة العقود المتراكمة) 6.4 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضى.

وأظهرت نتائج أعمال أسبق للشركة استحواذ مصر وتونس على 55% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2021.

كما استحوذت مصر على 65% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الماضى، وفقًا لنتائج أعمال أسبق مرسلة للبورصة بتاريخ 12 أكتوبر الماضى.

كما أظهرت نتائج أسبق، استحواذ جمهورية مصر العربية على 32% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثانى من 2021.

ارتفاع إيرادات المجموعة إلي 1.9 مليار دولار في النصف الأول

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع صافى أرباحها المجمعة إلى 125.3 مليون دولار خلال 2021 مقارنة مع صافى ربح 97.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 0.97 دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.78 دولار للسهم خلال العام المالى السابق 2020.

كما أظهرت نتائج أعمال أحدث ارتفاع إيراداتها إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022، مقارنة مع نحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2021 ، بنسبة نمو 13.6%.

وانخفض نصيب السهم الأساسى من الأرباح بنسبة 28.9% إلى 0.29 دولار بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.41 دولار للسهم خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأعلنت الشركة فى (2 أغسطس الماضي ) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.39 جنيه للسهم (كوبون رقم 7) على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 24 من نفس الشهر ،وفقا لإفصاح للبورصة آنذاك.

ويعدّ هذا التوزيع النقدى الخامس على مدار خمس سنوات متتالية، وسيجري صرفه بالدولار لحَمَلة الأسهم ببورصة ناسداك دبى، وفقًا لسعر صرف الدولار المعلَن وقتها، بينما سيجري توزيعه بالجنيه المصرى على حَمَلة الأسهم بالبورصة المصرية.