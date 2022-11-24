«أوراسكوم كونستراكشون» تقفز بإيراداتها إلى 3 مليارات دولار خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي) ارتفاع إيراداتها إلى 3 مليار دولار خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 2.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2021 ، بنسبة نمو 20%.

وكشفت نتائج أعمال أوراسكوم كونستراكشون المجمعة، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 2.7 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وبلغ صافى الربح العائد على المساهمين 23.9 مليون دولار خلال الربع الثالث منفردا، و57.8 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر كاملة .

ونجحت الشركة في إضافة مشروعات جديدة بقيمة 3.1 مليار دولار ليرتفع إجمالي المشروعات تحت التنفيذ إلى 5.7 مليار دولار حتى سبتمبر الماضى.

أوراسكوم كونستراكشون أضافت عقودًا في مصر بقيمة 1.6 مليار دولار بالنصف الأول

وأظهرت نتائج أعمال سابقة نجاح أوراسكوم كونستراكشون فى إضافة عقود أعمال جديدة فى مصر بقيمة 1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى حتى يونيو 2022.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة المصرية (31 أغسطس الماضى) استحواذ الربع الثانى منفردا على عقود أعمال جديدة فى مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بينما شهد الربع الأول التعاقد على أعمال فى حدود 400 مليون دولار.

وأظهرت النتائج توقيع عقود جديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 817.1 مليون دولار خلال النصف الأول،منها 562 مليونا تمت إضافتها فى الربع الثانى منفردا.

كما وصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIX (التابعة) حوالى 4.9 مليار يورو خلال النصف الأول من العام الجارى بزيادة قدرها 15.4% عن الفترة المقارنة من 2021.

توقيع مذكرة مشروع طاقة رياح بطاقة 3 جيجاوات بمصر في قمة المناخ

طاقة رياح

وأعلنت أوراسكوم كونستراكشون في 9 نوفمبر الجارى توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع طاقة رياح جديدة فى مصر على هامش فعاليات قمة المناخ cop 27 التى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية ساعتها، إن هذه المذكرة جرى توقيعها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر.

وأعلنت أوراسكوم مطلع نوفمبر الجارى بدء أعمال مشروع محطة طاقة رياح جديدة بمنطقة رأس غارب بقدرة توليدية فى حدود 500 ميجاوات من الكهرباء.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن هذه المحطة ستكون قادرة على توفير الكهرباء النظيفة إلى 800 ألف منزل مصري عند تشغيلها .

التعاقد على أعمال بقيمة 670 مليون دولار في الربع الثالث منفردًا

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم» كونستراكشون

وأعلنت أوراسكوم كونستراكشون في وقت سابق إضافة عقود أعمال جديدة تحت التنفيذ بقيمة 670 مليون دولار، أغلبها بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة (17 أكتوبر الماضى) ،إن دول الشرق الأوسط استحوذت على 70% من إجمالى العقود الجديدة المضافة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأسهمت العقود الموقَّعة فى أمريكا بحوالى 30% من إجمالى العقود المضافة خلال الربع المذكور المنتهى سبتمبر الماضى، وتركَّز أغلبها فى قطاع مراكز البيانات، بينما تركزت عقود الشرق الأوسط على أعمال البنية التحتية واللوجستية والتجارية.

وارتفع إجمالي العقود تحت التنفيذ إلى 3.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى بعد إضافة عقود الربع الثالث ، بينما بلغ إجمالى المشروعات تحت التنفيذ (بعد إضافة العقود المتراكمة) 6.1 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2022، وفقُا للإفصاح.