«أوراسكوم كونستراكشون» تقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)، فى جلسته المنعقدة 19 مايو ، على اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار (تعادل 0.23 دولار للسهم) يجرى صرفها خلال الربع الثالث من 2022.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن هذا الاقتراح سيجرى عرضه على الجمعية العامة للنظر فى إقراره خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع صافى أرباحها المجمعة إلى 125.3 مليون دولار خلال 2021 مقارنة بصافى ربح 97.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (22 مارس الماضى) ارتفاع إيراداتها إلى 3.5 مليار دولار خلال العام الماضى 2021، مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 3.1 مليار دولار خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف بلغت 3 مليارات دولار خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تكبدها خسائر بقيمة 19.4 مليون دولار خلال العام، مقارنة بخسائر بلغت 7.4 مليون دولار خلال العام السابق 2020.

أوراسكوم كونستراكشون : ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.97 جنيه حتى ديسمبر 2021

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 0.97 دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.78 دولار للسهم خلال العام المالى السابق 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع إيراداتها إلى 2.5 مليار دولار خلال التسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع صافى أرباح الشركة إلى 84.2 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافى ربح 66.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 2.3 مليار دولار خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من أرباح الفترة إلى 0.65 دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.56 دولار للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 17 نوفمبر الماضى.

مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح على المساهمين بـ 3.64 جنيه يناير الماضى

أسامة بشاى أوراسكوم كونستراكشون

وأعلن مجلس إدارة الشركة فى يناير الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 3.64 جنيه للسهم بدأ صرفها اعتبارًا من 31 يناير 2022، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وأعلنت أوراسكوم، فى 12 يوليو الماضى، توزيع أرباح نقدية بواقع 0.23 دولار للسهم على المساهمين فى بورصة ناسداك بدبى وما يعادلها بالجنيه لنظرائهم فى البورصة المصرية.

وجرى صرف الأرباح لحملة الأسهم بالبورصة المصرية بالجنيه المصرى وفقًا لأسعار الصرف المعلَنة من البنك المركزى فى 11 يوليو الماضى (تاريخ موافقة مجلس الإدارة على التوزيع النقدى).

وارتفعت قيمة مشروعات الشركة تحت التنفيذ إلى 6.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2021، بنسبة نمو 12% على العام الماضى 2020.

أوراسكوم وقّعت عقودًا بقيمة 2 مليار دولار فى الشرق الأوسط 2021

ووقّعت الشركة عقودًا بقيمة 2 مليار دولار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى، بينما بلغ حجم العقود الموقَّعة خلال الربع الأخير منفردًا حوالى 434 مليون دولار تقريبًا.

وأضافت أوراسكوم عقودًا بقيمة 960 مليون دولار خلال الربع الثالث المنتهى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 42% على الربع، مقارنة بالعام السابق 2020.

وقالت الشركة إن جمهورية مصر العربية استحوذت على 65% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثالث.

وأضافت، فى إفصاح للبورصة (12 أكتوبر)، أن غالبية العقود الموقَّعة فى مصر تختص بمجالات المياه والصناعة، بينما تختص المشروعات الموقعة فى أمريكا بقطاع مراكز البيانات.

وبلغت قيمة العقود الجديدة المضافة خلال تسعة الأشهر الماضية حوالى 2.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالى المشروعات تحت التنفيذ (بعد إضافة العقود المتراكمة ) إلى 6.1 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2021.

وأضافت الشركة مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة بمصر إلى قائمة عقود الربع الثالث، بينما أضافت مشروعات أخرى فى الولايات المتحدة فى قطاع الإسكان الطلابى.

وأظهرت إفصاحات سابقة استحواذ مصر على 32% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثانى، و85% من العقود المضافة خلال الربع الأول من 2021.