أوراسكوم كونستراكشون تعيد توزيع 51.8% من الأسهم على ثلاثة من عائلة ساويرس

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)- أحد أكبر شركات البنية التحتية العاملة فى مصر- إعادة توزيع 51.85% من أسهمها على ورثة رجل الأعمال الراحل أنسي ساويريس بعد تقسيم تركته بين أبنائه.

وأظهر إفصاح ملكية حديث مرسل من أوراسكوم كونستراكشون إلى البورصة المصرية (13 سبتمبر)،ارتفاع حصة شقيقين مساهمين من أبناء الراحل (ناصف-سميح)، ودخول شقيق ثالث لم يكن موجودا من قبل (نجيب ساويرس).

وكشف الإفصاح ارتفاع حصة ناصف ساويرس إلى 34.4% من إجمالى الأسهم بعد حصوله على نصيب من تركة والده بلغ 5.52%، كما ارتفعت حصة أخيه سميح ساويرس إلى 11.8% بعد حصوله على نصيب أصغر (1.84%) من تركة كبير العائلة المؤسس (توفي فى 29 يونيو 2021).

بينما حصل نجيب ساويرس على 5.52% من تركة الراحل لينضم إلى هيكل المساهمين فى الشركة كعضو جديد لم يكن متواجدا بينهم من قبل.

ولم يتضمن الإفصاح المعايير التى جرت على أساسها عملية توزيع التركة وما إذا كانت هناك عمليات تسوية أخرى بينهما ،إذ يظهر شقيقين متساويين فى القسمة بنصيب 5.52% ،بينما يظهر آخر نصيب أقل (1.84%).

أوراسكوم كونستراكشون : تركة أنسي ساويرس الموزعة تبلغ 12.87% من الأسهم

الراحل أنسي ساويرس

وبلغت حصة أنسي ساويرس فى أوراسكوم كونستراكشون قبل وفاته حوالى 12.87% بما يعادل 15.02 مليون سهم تقريبا، وجرت عملية نقل الملكية إلى كيانات تابعة لأبنائه الثلاثة فى سبتمبر 2021،وفقا لإفصاحات سابقة.

ونوهت أوراسكوم كونستراكشون إلى أن عملية نقل الأسهم إلى أبناء الراحل وشركاتهم،ليس له تأثير على العدد الإجمالى للأسهم المملوكة للعائلة،إذ جري توزيعها على نفس مساهمي العائلة دون تحديد سعر مرتبط بتلك العمليات بحكم كونها تركة .

وتبلغ حصة عائلة ساويرس فى أوراسكوم ( 51.8% )بما يعادل 60.48 مليون سهم، وكانت موزعة قبل الوفاة بين (الأب وناصف وسميح) ،ثم وزعت بعد الوفاة على الثلاثي (ناصف،سميح،نجيب) دون زيادة أو نقصان سوي انضمام مساهم جديد من العائلة.

أوراسكوم استحوذت على شركة آلت لعائلة ساويرس بعد الوفاة بقيمة 35 مليون دولار

واستحوذت أوراسكوم كونستراكشون فى 25 يناير الماضى على شركة استيراد آلت إلى عائلة ساويرس (بعد وفاة الأب المؤسس) بقيمة إجمالية قدرها 35 مليون دولار.

وصوت مساهمو الشركة فى 27 ديسمبر الماضى على صفقة الاستحواذ بإجماع الحاضرين باستثناء مساهمى عائلة ساويرس التى امتنعت عن التصويت لارتباطها بالصفقة.

وبدء الإعلان عن هذه الصفقة فى 19 أكتوبر الماضى (بعد وفاة الراحل بثلاثة أشهر تقريبا ) عبر توصية من مجلس الإدارة،أعقبها تعيين شركة اتش إل بى للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم ،ثم تصويت الجمعية العامة على الصففة فى ديسمبر 2021،وصولا إلى تنفيذ عملية نقل الأسهم فى يناير 2022.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الشركة أسسها المهندس الراحل أنسى ساويرس (كبير العائلة) منذ 30 عاما وأكثر، وآلت ملكيتها للعائلة بعد وفاته، وتعمل بشكل مستقل عن أوراسكوم للإنشاءات.

وتتخصص هذه الشركة فى مجال استيراد وتوزيع الآلات والمعدات على مستوى مصر، وهى الوكيل الوحيد لكبرى الشركات العالمية العاملة فى البلاد بمجالات البناء والسكك الحديدية والزراعة وأعمال البحار.

وتحمل الشركة المذكورة اسم “أوراسكوم-أنسى ساويرس وشركاه” وتعمل بنظام المناطق الحرة، وتقول أوراسكوم كونستراكشون إن الاستحواذ على هذه الشركة سيمكنها من التوسع فى قطاع الخدمات بمصر.

وأظهر إفصاح مواز مرسل للبورصة آنذاك، أن عملية الاستحواذ المشار إليها تشمل ثلاث شركات هي: أوراسكوم التجارية، الشركة الوطنية للمعدات، أوراسكوم-أنسى ساويرس وشركاه.

أوراسكوم تنفذ مشروعات بنية تحتية عملاقة فى مصر منذ سنوات

أسامة بشاي الرئيس التنفيذى ل “أوراسكوم كونستراكشون”

وتنفذ أوراسكوم كونستراكشون مشروعات ضخمة فى مصر منذ سنوات فى مجالات البنية التحتية والمرافق، ومحطات الكهرباء والصرف الصحى وتحلية المياه، والسكك الحديدية، وخطوط المترو الجديدة، وصولا إلى مشروع القطار فائق السرعة الذى تنفذه بالتعاون مع سيمنز الألمانية .

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة نجاحها فى إضافة عقود أعمال جديدة فى مصر بقيمة 1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المنتهي يونيو 2022.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة (31 أغسطس الماضى) استحواذ الربع الثانى منفردا على عقود أعمال جديدة فى مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بينما شهد الربع الأول التعاقد على أعمال فى حدود 400 مليون دولار.

بينما كشفت نتائج أعمال سابقة استحواذ مصر على 70% من إجمالى العقود الجديدة التى أضافتها مجموعة أوراسكوم خلال الربع الثانى من العام الجاري 2022.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع صافى أرباحها المجمعة إلى 125.3 مليون دولار خلال 2021 مقارنة مع صافى ربح 97.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 0.97 دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.78 دولار للسهم خلال العام المالى السابق 2020.

فيما أظهرت نتائج نصفية أحدث، تراجع صافى أرباحها إلى 40.5 مليون دولار خلال النصف المنتهى يونيو الماضى ، مقارنة بصافى ربح بلغ 53.4 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2021، بنسبة انخفاض 24.2%.

وانخفض نصيب السهم الأساسى من الأرباح بنسبة 28.9% إلى 0.29 دولار بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.41 دولار للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وأقرت الشركة حديثا توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.39 جنيه للسهم بدأ صرفها اعتبارا من 24 أغسطس الماضى (الكوبون رقم 7)، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.