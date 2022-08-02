«أوراسكوم كونستراكشون» تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.39 جنيه للسهم

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.39 جنيه للسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 24 أغسطس الجارى.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء إن الحق فى توزيع الكوبون النقدى رقم (7) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 17 أغسطس الجارى.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، فى وقت سابق (7 يوليو الماضى)، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار (تعادل 0.23 دولار للسهم) فى 24 أغسطس 2022.

وقالت أوراسكوم، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه التوصية صادرة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين (انعقد الجمعية مطلع أغسطس وأقرت التوزيع بإجماع الأصوات الحاضرة 100%).

ويعدّ هذا التوزيع النقدى الخامس على مدار خمس سنوات متتالية، وسيجري صرفه بالدولار لحَمَلة الأسهم ببورصة ناسداك دبى، وفقًا لسعر صرف الدولار المعلَن وقتها، بينما سيجري توزيعه بالجنيه المصرى على حَمَلة الأسهم بالبورصة المصرية.

أوراسكوم كونستراكشون تقفز بصافى أرباحا إلى 125.3 مليون دولار فى 2021

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع صافى أرباحها المجمعة إلى 125.3 مليون دولار خلال 2021 مقارنة مع صافى ربح 97.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (22 مارس الماضى) ارتفاع إيراداتها إلى 3.5 مليار دولار خلال العام الماضى 2021، مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 3.1 مليار دولار خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف بلغت 3 مليارات دولار خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تكبدها خسائر بقيمة 19.4 مليون دولار خلال العام، مقارنة بخسائر بلغت 7.4 مليون دولار خلال العام السابق 2020.

ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.97 جنيه حتى ديسمبر 2021

أسامة بشاى الرئيس التنفيذى للشركة

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 0.97 دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.78 دولار للسهم خلال العام المالى السابق 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع إيراداتها إلى 2.5 مليار دولار خلال التسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع صافى أرباح الشركة إلى 84.2 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافى ربح 66.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 2.3 مليار دولار خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من أرباح الفترة إلى 0.65 دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.56 دولار للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 17 نوفمبر الماضى.

مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح على المساهمين بـ 3.64 جنيه يناير الماضى

أسامة بشاى أوراسكوم كونستراكشون

وأعلن مجلس إدارة الشركة فى يناير الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 3.64 جنيه للسهم بدأ صرفها اعتبارًا من 31 يناير 2022، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وأعلنت أوراسكوم، فى 12 يوليو الماضى، توزيع أرباح نقدية بواقع 0.23 دولار للسهم على المساهمين فى بورصة ناسداك بدبى وما يعادلها بالجنيه لنظرائهم فى البورصة المصرية.

وجرى صرف الأرباح لحملة الأسهم بالبورصة المصرية بالجنيه المصرى وفقًا لأسعار الصرف المعلَنة من البنك المركزى فى 11 يوليو الماضى (تاريخ موافقة مجلس الإدارة على التوزيع النقدى).

وارتفعت قيمة مشروعات الشركة تحت التنفيذ إلى 6.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2021، بنسبة نمو 12% على العام الماضى 2020.

ووقّعت الشركة عقودًا بقيمة 2 مليار دولار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى، بينما بلغ حجم العقود الموقَّعة خلال الربع الأخير منفردًا حوالى 434 مليون دولار تقريبًا.

وأضافت أوراسكوم عقودًا بقيمة 960 مليون دولار خلال الربع الثالث المنتهى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 42% على الربع، مقارنة بالعام السابق 2020.

وقالت الشركة إن جمهورية مصر العربية استحوذت على 65% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثالث.

وأضافت الشركة مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة بمصر إلى قائمة عقود الربع الثالث، بينما أضافت مشروعات أخرى فى الولايات المتحدة فى قطاع الإسكان الطلابى.

وأظهرت إفصاحات سابقة استحواذ مصر على 32% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثانى، و85% من العقود المضافة خلال الربع الأول من 2021.