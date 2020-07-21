“أوراسكوم كونستراكشون” تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 3.3 جنيه للسهم

أوراسكوم كونستراكشون تفصح عن توزيع نقدى على المساهمين وتحدد مواعيد صرفه

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 3.36 جنيه على أن يبدأ صرفه اعتبارا من 12 أغسطس المقبل.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون فى إفصاح للبورصة اليوم الثلاثاء إن الحق فى التوزيع لمشترى السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة 5 أغسطس .

كان مجلس إدارة الشركة قد اقترح فى وقت سابق توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 21 سنتا أمريكيا للسهم .

أوراسكوم كونستراكشون تسجل 131 مليون دولار أرباحا فى 2019

وأظهرت نتائج أعمال الشركة تراجع صافى أرباحها إلى 131 مليون دولار خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة مع 154.7 مليون دولار للعام السابق له .

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.18 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل إيرادات بلغت 3 مليارات دولار تقريبا في 2018.

وقالت الشركة فى وقت سابق إنها تتابع الموردين والمقاولين المتعاملين معها بشكل متواصل للكشف عن أى تحديات تواجههم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وقال أسامة بشاى رئيس الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن “أوراسكوم” تعكف حاليا على تنفيذ خطة استباقية شاملة لإدارة العمل خلال المرحلة القادمة على كل مستويات التشغيل.

أوراسكوم للإنشاءات تنفذ المرحلة الأولى من مشروع ZED الشيخ زايد

الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشن

وأعلنت شركة أوراسكوم للإنشاءات (التابعة) فى 12 مايو الماضى عن توقيع عقد مع شركة “أورا ديفلوبرز” لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها العمرانى الجديد” ZED الشيخ زايد” .

ويتكون “ZED الشيخ زايد” من ست مراحل تصل إلى 4500 وحدة سكنية كاملة التشطيب إضافة إلى مجمع تجارى إدارى .

وتشمل المرحلة الأولى التى أسندت إلى أوراسكوم للإنشاءات حوالى 600 وحدة سكنية إضافة إلى جراج من ثلاثة طوابق ، ومول تجارى من مستويين وأربعة أبراج سكنية بارتفاع 17 طابقا لكل منها.

وأضافت أوراسكوم كونستراكشون عقودا جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال العام الماضى بزيادة 50% عن عام 2018.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن مصر استحوذت على غالبية العقود الجديدة بنسبة 75% من عقود الربع الثالث من 2019 بدعم العقود الموقعة فى قطاع النقل على وجه الخصوص.

كما استحوذت مصر على 70% من إجمالى عقود أوراسكوم فى الربع الأخير من العام الماضى بقيمة 770 مليون دولار.

ووقعت الشركة في 5 أغسطس الماضي، عقد إنشاء خطين للقطارات المعلقة بمصر المعروفة بـ”المونوريل” مع الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 4.5 مليار دولار .