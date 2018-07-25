أوراسكوم كونستراكشون تعلن افتتاح محطتي العاصمة الإدارية والبرلس

المال- خاص
تعلن شركة أوراسكوم كونستراكشون افتتاح محطتي العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بقدرة إجمالية 9600 ميجاوات فى مصر.
وتعلن الشركة عن قيام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير الكهرباء محمد شاكر بافتتاح محطتى العاصمة الإدارية والبرلس لتوليد الكهرباء بحضور كبار الشخصيات والزوار.
وقامت شركة أوراسكوم للإنشاءات بالشراكة مع شركة سيمنز ببناء محطتين من ثلاث محطات هي من أضخم محطات توليد الكهرباء فى العالم بقدرة إنتاجية إجمالي 9600 ميجاوات.
جدير بالذكر أن الجدول الزمني لتنفيذ المشروعين كان فى غاية الصعوبة خاصة فى محطة البرلس التي بدأت بها الأعمال بعد المحطتين الأخيرتين والتي واجهت العديد من التحديات، وبالرغم من ذلك فهى أول الثلاث محطات الضخمة لتوليد الكهرباء التى تم الانتهاء من إنشائها، كما تطلب بعد موقع محطة البرلس القيام بأعمال إضافية فى إطار الهندسة التقنية المدنية (geotechinal engineering) مع أعمال تحسين التربة وأعمال الخوازيق الزائدة عن المتوقع، وأيضاً أعمال بحرية هائلة وهياكل ضخمة لسحب مياه البحر.
وقامت شركة أوراسكوم للإنشاءات بإضافة 12500 ميجاوات إلى الشبكة القومية المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية، ما يؤكد على مكانتها كشركة رائدة فى قطاع الكهرباء فى منطقة الشرق الأوسط.