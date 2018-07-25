أوراسكوم كونستراكشون تعلن افتتاح محطتي العاصمة الإدارية والبرلس

المال- خاص

تعلن‭ ‬شركة أوراسكوم‭ ‬كونستراكشون‭ ‬‬افتتاح‭ ‬محطتي‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة‭ ‬والبرلس‭ ‬بقدرة‭ ‬إجمالية‭ ‬9600‭ ‬ميجاوات‭ ‬فى‭ ‬مصر.

وتعلن‭ ‬الشركة‭ ‬‬عن‭ ‬قيام‭ ‬‬رئيس‭ ‬الجمهورية عبد الفتاح السيسي ‬ووزير‭ ‬الكهرباء‭ ‬‬محمد شاكر بافتتاح‭ ‬محطتى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬والبرلس‭ ‬لتوليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والزوار‭.‬

وقامت‭ ‬شركة‭ ‬أوراسكوم‭ ‬للإنشاءات‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬سيمنز‭ ‬ببناء‭ ‬محطتين‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬محطات‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أضخم‭ ‬محطات‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬بقدرة‭ ‬إنتاجية‭ ‬إجمالي‭ ‬9600‭ ‬ميجاوات‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬لتنفيذ‭ ‬‬المشروعين‭ ‬كان‭ ‬فى‭ ‬غاية‭ ‬الصعوبة‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬محطة‭ ‬البرلس‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بها‭ ‬الأعمال‭ ‬بعد‭ ‬المحطتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬والتي ‬واجهت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات،‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فهى‭ ‬أول‭ ‬الثلاث‭ ‬محطات‭ ‬الضخمة‭ ‬لتوليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إنشائها،‭ ‬كما‭ ‬تطلب‭ ‬بعد‭ ‬موقع‭ ‬محطة‭ ‬البرلس‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬إضافية‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬الهندسة‭ ‬التقنية‭ ‬المدنية‭ (‬geotechinal engineering‭) ‬ مع‭ ‬أعمال‭ ‬تحسين‭ ‬التربة‭ ‬وأعمال‭ ‬الخوازيق‭ ‬الزائدة‭ ‬عن‭ ‬المتوقع،‭ ‬وأيضاً‭ ‬أعمال‭ ‬بحرية‭ ‬هائلة‭ ‬وهياكل‭ ‬ضخمة‭ ‬لسحب‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭.‬

‬وقامت‭ ‬شركة‭ ‬أوراسكوم‭ ‬للإنشاءات‭ ‬بإضافة‭ ‬12500‭ ‬ميجاوات‭ ‬إلى‭ ‬الشبكة‭ ‬القومية‭ ‬المصرية‭ ‬خلال‭ ‬الثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬مكانتها‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬