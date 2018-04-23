أوراسكوم كونستراكشون تسلم أكبر مصنع لإنتاج الميثانول فى أمريكا

رجب عزالدين:أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد اليوم الإثنين، عن تسليم أكبر مصنع لإنتاج الميثانول في الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المصنع المذكور يقع فى مدينة مدينة Beaumont بولاية Texas وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 1.75 مليون طن متري سنويا.وأشارت الشركة إ

رجب عزالدين:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد اليوم الإثنين، عن تسليم أكبر مصنع لإنتاج الميثانول في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المصنع المذكور يقع فى مدينة مدينة Beaumont بولاية Texas وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 1.75 مليون طن متري سنويا.

وأشارت الشركة إلى أن شهادة إنجاز الأعمال الميكانيكية قد تم توقيعها فى 18 أبريل الجارى من شركة” نات جازولين Natgsoline” والمقاول الرئيسى أوراسكوم للهندسة والإنشاء بالولايات المتحدة.

وقالت الشركة إن هذا الإنجاز سيعزز من خبرة أوراسكوم الدولية فى قطاع الصناعة من خلال تنفيذ العديد من المصانع فى البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت فى إحدى عشر دولة حول العالم.