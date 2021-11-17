«أوراسكوم كونستراكشون» تسجل 2.5 مليار دولار إيرادات فى 9 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)،ارتفاع إيراداتها إلى 2.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت قوائم أوراسكوم كونستراكشون المجمعة المرسلة للبورصة الأربعاء،ارتفاع صافى أرباحها إلى 84.2 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح 66.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 2.3 مليار دولار خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من أرباح الفترة إلى 0.65 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.56 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020.

أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا بقيمة 960 مليون دولار فى الربع الثالث

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

وأضافت أوراسكوم عقودًا بقيمة 960 مليون دولار خلال الربع الثالث المنتهى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 42% على الربع، مقارنة بالعام السابق 2020.

وقالت الشركة إن جمهورية مصر العربية استحوذت على 65% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثالث.

وأضافت فى إفصاح للبورصة (12 أكتوبر)، إن غالبية العقود الموقعة فى مصر تختص بمجالات المياه والصناعة، بينما تختص المشروعات الموقعة فى أمريكا بقطاع مراكز البيانات.

وبلغت قيمة العقود الجديدة المضافة خلال التسعة أشهر الماضية حوالى 2.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالى المشروعات تحت التنفيذ (بعد إضافة العقود المتراكمة ) إلى 6.1 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2021.

وأضافت الشركة مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة بمصر إلى قائمة عقود الربع الثالث، بينما أضافت مشروعات أخرى فى الولايات المتحدة فى قطاع الإسكان الطلابى .

وأظهرت إفصاحات سابقة، استحواذ مصر على 32% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثانى ،و85% من العقود المضافة خلال الربع الأول من 2021.

ارتفاع إيرادات الشركة إلى 1.6 مليار دولار فى النصف الأول

أسامة بشاى أوراسكوم كونستراكشون

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 53.4 مليون دولار خلال النصف المنتهى فى يونيو الماضى ، مقارنة مع نحو 34.4 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات المجموعة بشكل طفيف إلى 1.68 مليار دولار خلال الفترة مقارنة مع نحو 1.61 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة مقارنة مع تكاليف بلغت 1.45 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من أرباح الفترة إلى 0.41 جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع نصيب بلغ 0.30 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة 29 أغسطس الماضى.

أوراسكوم وزعت أرباحا نقدية على المساهمين فى أغسطس الماضى

وأعلنت أوراسكوم فى 12 يوليو الماضى عن توزيع أرباح نقدية جديدة بواقع 0.23 دولار للسهم على المساهمين فى بورصة ناسدات بدبى وما يعادلها بالجنيه لنظرائهم فى البورصة المصرية.

وقالت الشركة ن فى إفصاح للبورصة آنذاك إن الحق فى التوزيع سينتهى انتقاله بالنسبة لحملة الأسهم بنهاية جلسة 2 أغسطس ،بينما سيبدأ الصرف اعتبار من 10 أغسطس .

وجرى صرف الأرباح لحملة الأسهم بالبورصة المصرية بالجنيه المصرى وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزى فى 11 يوليو الماضى (تاريخ موافقة مجلس الإدارة على التوزيع النقدى).

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للمجموعة ، ارتفاع صافى أرباحها إلى 26.9 مليون دولار خلال الربع المنتهى فى مارس الماضى ، مقارنة مع نحو 24.9 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة بشكل طفيف إلى 816.6 مليون دولار خلال الفترة المذكورة مقارنة مع إيرادات بلغت 827.6 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت القوائم تراجع تكاليف الشركة إلى 733.9 مليون دولار خلال الفترة مقارنة مع نحو 735.5 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية مجمعة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 97.1 مليون دولار خلال عام 2020 مقارنة مع نحو 131.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.3 مليار دولار خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة مع إيرادات بلغت 3.1 مليار دولار في 2019.