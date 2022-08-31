«أوراسكوم كونستراكشون» تسجل إيرادات بقيمة 1.9 مليار دولار فى 6 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)، ارتفاع إيراداتها إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2021 ، بنسبة نمو 13.6%.

وكشفت نتائج أوراسكوم كونستراكشون المجمعة المرسلة للبورصة الأربعاء ، ارتفاع تكاليف الشركة إلى 1.7 مليار دولار خلال النصف، مقارنة بتكاليف بلغت 1.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما أظهرت القوائم المالية تراجع صافى الربح المجمع إلى 40.5 مليون دولار خلال النصف ، مقارنة بصافى ربح بلغ 53.4 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2021، بنسبة انخفاض 24.2%.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تسجيل خسائر بقيمة 23.5 مليون دولار خلال النصف المشار إليه، مقارنة بخسائر بلغت 13.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2021.

أوراسكوم كونستراكشون : انخفاض نصيب السهم من الأرباح إلى 0.29 دولار حتى يونيو

وانخفض نصيب السهم الأساسى من الأرباح بنسبة 28.9% إلى 0.29 دولار بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.41 دولار للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع صافى أرباحها المجمعة إلى 125.3 مليون دولار خلال 2021 مقارنة مع صافى ربح 97.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (22 مارس الماضى) ارتفاع إيراداتها إلى 3.5 مليار دولار خلال العام الماضى 2021، مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 3.1 مليار دولار خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف بلغت 3 مليارات دولار خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تكبدها خسائر بقيمة 19.4 مليون دولار خلال العام، مقارنة بخسائر بلغت 7.4 مليون دولار خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 0.97 دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.78 دولار للسهم خلال العام المالى السابق 2020.

أوراسكوم توزع أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار فى أغسطس

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

وأعلنت أوراسكوم كونستراكشون فى وقت لاحق عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.39 جنيه للسهم بدأ صرفها اعتبارا من 24 أغسطس الجارى (الكوبون رقم 7)، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، فى 7 يوليو الماضى، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار (تعادل 0.23 دولار للسهم) فى 24 أغسطس 2022.

وقالت أوراسكوم، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه التوصية صادرة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين (انعقدت الجمعية مطلع أغسطس وأقرت التوزيع بإجماع الأصوات الحاضرة 100%).

ويعدّ هذا التوزيع النقدى الخامس على مدار خمس سنوات متتالية، وسيجري صرفه بالدولار لحَمَلة الأسهم ببورصة ناسداك دبى، وفقًا لسعر صرف الدولار المعلَن وقتها، بينما سيجري توزيعه بالجنيه المصرى على حَمَلة الأسهم بالبورصة المصرية.

توزيع أرباح سابقة على المساهمين بقيمة 3.64 جنيه يناير الماضى

وأعلن مجلس إدارة الشركة فى يناير الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 3.64 جنيه للسهم بدأ صرفها اعتبارًا من 31 يناير 2022، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

كما أعلنت الشركة فى 12 يوليو (2021)، توزيع أرباح نقدية بواقع 0.23 دولار للسهم على المساهمين فى بورصة ناسداك بدبى وما يعادلها بالجنيه لنظرائهم فى البورصة المصرية.

وجرى صرف الأرباح لحملة الأسهم بالبورصة المصرية بالجنيه المصرى وفقًا لأسعار الصرف المعلَنة من البنك المركزى فى 11 يوليو 2021 (تاريخ موافقة مجلس الإدارة على التوزيع النقدى).

وارتفعت قيمة مشروعات الشركة تحت التنفيذ إلى 6.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2021، بنسبة نمو 12% على العام الماضى 2020.

ووقّعت الشركة عقودًا بقيمة 2 مليار دولار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى، بينما بلغ حجم العقود الموقَّعة خلال الربع الأخير منفردًا حوالى 434 مليون دولار تقريبًا.

وقالت الشركة إن جمهورية مصر العربية استحوذت على 65% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثالث، بينما أظهرت إفصاحات سابقة استحواذ مصر على 32% من إجمالى عقود الربع الثانى، و85% من عقود الربع الأول من 2021.

كما كشفت نتائج أعمال حديثة استحواذ مصر على 70% من إجمالى العقود الجديدة التى أضافتها مجموعة أوراسكوم خلال الربع الثانى من العام الجارى (يناير-مارس 2022).

وبلغ حجم العقود الموقعة فى مصر خلال النصف الأول حوالى 1.6 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار جرى توقيعها فى الربع الثانى منفردا، بينما شهد الربع الأول التعاقد على أعمال فى حدود 400 مليون دولار.