«أوراسكوم كونستراكشون» تدخل قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عربية

تحسن ترتيب "التجاري الدولي" و"السويدي اليكتريك" وهبوط "جلوبال تليكوم" إعداد – عبدالغفور أحمد محسن دخلت شركة أوراسكوم كونستراكشون لیمیتد المصرية قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عربية عام 2018 للمرة الأولى، وفقًا لما أوضحته القائمة التي تصدر عن مجلة فوربس الشرق الأوسط. واحتلت الشركة التي تعمل في قط

تحسن ترتيب “التجاري الدولي” و”السويدي اليكتريك” وهبوط “جلوبال تليكوم”

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



دخلت شركة أوراسكوم كونستراكشون لیمیتد المصرية قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عربية عام 2018 للمرة الأولى، وفقًا لما أوضحته القائمة التي تصدر عن مجلة فوربس الشرق الأوسط.

واحتلت الشركة التي تعمل في قطاع العقارات والإنشاءات المركز 82 في القائمة بعد أن قدرت المجلة إجمالي قيمة أصولها بـ2.9 مليار دولار ومبيعاتها بـ3.7 مليار دولار وأرباحها بقيمة 85 مليون دولار.

وتضمنت القائمة التي صدرت اليوم، 3 شركات مصرية أخرى هي البنك التجاري الدولي في المركز 38 بإجمالي أصول 16.4 مليار دولار وأرباح قيمتها 421 مليون دولار، وشركة السويدي اليكتريك في المركز 69 بإجمالي أصول 2.4 مليار دولار وأرباح 362 مليون دولار، وشركة جلوبال تيلكوم القابضة في المركز 95 بإجمالي أصول 5.3 مليار دولار لكنها حققت خسائر بقيمة 41.8 مليون دولار.

وأوضحت القائمة أن ترتيب شركتي البنك التجاري الدولي والسويدي اليكتريك تحسن عن العام الماضي، فيما هبط ترتيب شركة جلوبال تيلكوم القابضة.

وتصدرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” القائمة بحجم أصول تقدر بـ 86 مليار دولار وأرباح 4.9 مليار دولار، تلاها بنك قطر الوطني بحجم أصول 222 مليار دولار وأرباح قيمتها 3.6 مليار دولار، ثم في المركز الثالث بنك أبوظبي الوطني بحجم أصول 182 مليار دولار وأرباح بقيمة 3 مليارات دولار.