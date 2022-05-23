«أوراسكوم كونستراكشون» تدخل شراكة مع البنك الأهلي لتطوير منطقة صناعية بمساحة 2.2 مليون متر

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)، توقيع اتفاقية مع شركة البنك الأهلى المصرى لتطوير منطقة صناعية متكاملة فى الجيزة على مساحة 2.2 مليون متر تقريبا.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، إن هذه الاتفاقية جرى توقيعها عبر شركتها التابعة (السويس للتنمية الصناعية )، وشركة الأهلى كابيتال القابضة التابعة للبنك الأهلى المصرى.

وتقع المنطقة الصناعية المشار إليها بمنطقة أبو رواش بالجيزة، بمنطقة تتوسط خطوط النقل الرئيسية التى تربط القاهرة الكبرى بالاسكندرية والمحافظات الأخرى.

وتتوقع أوراسكوم أن تساهم هذه المنطقة بموقعها الاستراتيجى فى جذب مجموعة واسعة من القطاعات بما فى ذلك الخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة والشركات المتوسطة والصغيرة.

أوراسكوم كونستراكشون: تأسيس شركة لإدارة المنطقة بنسبة مساهمة 25%

البنك الأهلى المصرى

ومن المقرر أن تقوم شركة السويس للتنمية الصناعية بدور المطور الرئيسى للمجمع الصناعى بما لها من خبرة سابقة كأول مطور صناعى خاص فى مصر لمنطقة صناعية تبلغ مساحتها 10 ملايين متر مربع بالعين السخنة.

كما سيجرى تأسيس شركة مشتركة لإدارة المنطقة تستحوذ فيها السويس للتنمية الصناعية على نسبة 25% تقريبا، بينما تستحوذ الأهلى كابيتال القابضة على النسبة الأخرى وفقا للإفصاح (لم يتضمن تفاصيل مالية أكثر).

وقال أسامة بشاى الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم إن هذا المشروع سيمهد الطريق لشراكة ناجحة بين كيانين فى القطاعين الخاص والعام باتجاه زيادة الاستثمارات الصناعية فى مصر.

كما عبر هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن تثمينه لهذا الشراكة فى مجال الصناعة فى ظل قلة عدد المناطق الصناعية المجهزة فى مصر متوقعا جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذه المنطقة بحكم موقعها الاستراتيجى.

أوراسكوم وقّعت عقودًا بقيمة 2 مليار دولار في الشرق الأوسط خلال 2021

ووقّعت الشركة عقودًا بقيمة 2 مليار دولار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى، بينما بلغ حجم العقود الموقَّعة خلال الربع الأخير منفردًا حوالى 434 مليون دولار تقريبًا.

وقالت الشركة،إن مصر وتونس استحوذتا على 55% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2021.

وأضافت “أوراسكوم” عقودًا بقيمة 785 مليون دولار، خلال الربع الثالث المنتهى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 22% على الربع المقارن من العام السابق 2020.

وأشارت الشركة، فى إفصاح مرسل، للبورصة (17 يناير الماض)، إن غالبية العقود الموقَّعة بمنطقة الشرق الأوسط تركزت فى قطاعات النقل والطاقة الكهربائية والمياه بمصر وتونس.

وأضافت أوراسكوم عقودًا بقيمة 960 مليون دولار خلال الربع الثالث المنتهى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 42% على الربع، مقارنة بالعام السابق 2020.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق إن جمهورية مصر العربية استحوذت على 65% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثالث.

وأضافت الشركة مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة بمصر إلى قائمة عقود الربع الثالث، بينما أضافت مشروعات أخرى فى الولايات المتحدة فى قطاع الإسكان الطلاب.

وأظهرت إفصاحات سابقة استحواذ مصر على 32% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثانى، و85% من العقود المضافة خلال الربع الأول من 2021.

توقيع عقد الخط الأول للقطار فائق السرعة بقيمة 4.5 مليار دولار فى سبتمبر

«أوراسكوم كونستراشكون»

وأفصحت مجموعة أوراسكوم، مطلع سبتمبر الماضى، عن توقيع عقد بناء وتصميم الخط الأول فى منظومة القطارات فائقة السرعة فى مصر بقيمة 4.5 مليار دولار.

وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة آنذاك، إن هذا العقد جرى توقيعه من خلال شركتها التابعة أوراسكوم للإنشاءات، بالتحالف مع شركتى سيمنز للنقل الألمانية والمقاولون العرب المصرية.

وينص التعاقد على بناء أول خط متكامل للقطار السريع، بطول 660 كلم تربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر، ومحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر الأبيض المتوسط.

ويشمل التعاقد القيام بأعمال السكة الحديد والإشارات والتوصيلات العلوية، ونظام الاتصالات ،ومحطات الطاقة الفرعية، بالتعاون مع المقاولون العرب، كما ينص على تولّي التحالف تشغيل وصيانة الخط لمدة 15 عامًا.

ودخلت الشركة، فى وقت لاحق، فى مناقشات مع الهيئة القومية للإنفاق حول الاتفاقات الخاصة بخطين إضافيين للقطار فائق السرعة، خلافًا للخط الأول الذى جرى توقيع عقده.

وقالت الشركة إن هذين الخطين سيزيدان طول الشبكة التى تقوم على بنائها وتصميمها إلى 1800 كلم. ويربط الخطين الإضافيين، إقليم القاهرة الكبرى (بداية من مدينة 6 أكتوبر) بمحافظة أسوان والأقصر عبر الغردقة مرورًا بمدينة سفاجا.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع صافى أرباحها المجمعة إلى 125.3 مليون دولار خلال 2021 مقارنة بصافى ربح 97.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 19 مايو الجارى على اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار (تعادل 0.23 دولار للسهم) يجرى صرفها خلال الربع الثالث من 2022.