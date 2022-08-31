«أوراسكوم كونستراكشون» تتعاقد على أعمال جديدة فى مصر بقيمة 1.6 مليار دولار

أظهرت نتائج أعمال حديثة لشركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي) نجاحها فى إضافة عقود أعمال جديدة فى مصر بقيمة 1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى.

وكشفت نتائج أوراسكوم كونستراكشون المرسلة للبورصة المصرية الأربعاء استحواذ الربع الثانى منفردا على عقود أعمال جديدة فى مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بينما شهد الربع الأول التعاقد على أعمال فى حدود 400 مليون دولار.

وأظهرت النتائج توقيع عقود جديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 817.1 مليون دولار خلال النصف الأول،منها 562 مليون دولار تم إضافتهم فى الربع الثانى منفردا.

كما وصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIX (التابعة) حوالى 4.9 مليار يورو خلال النصف الأول من العام الجارى بزيادة قدرها 15.4% عن الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

أوراسكوم كونستراكشون : مصر استحوذت على 70% من إجمالى عقود الربع الثاني

أسامة بشاى الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

وكشفت نتائج أعمال سابقة استحواذ مصر على 70% من إجمالى العقود الجديدة التى أضافتها مجموعة أوراسكوم خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وأضافت “أوراسكوم كونستراكشون” عقود مشروعات جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الربع الثانى المنتهى يونيو الماضى، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية (2 أغسطس 2022).

واستحوذت مصر على 70% من قيمة هذه العقود ،حيث جرى توقيع عقد المرحلة الثانية فى منظومة إنشاء وتشغيل القطار فائق السرعة بمصر بالتحالف مع شركة سيمنز الألمانية (بلغ نصيبها فى المرحلة الثانية 1.2 مليار دولار وفقا لإفصاح سابق بتاريخ 29 مايو 2022).

وأسهمت العقود الموقَّعة فى أمريكا بحوالى 30% من إجمالى العقود المضافة، خلال الربع المذكور وتركَّز أغلبها فى القطاع التجارى وقطاع مراكز البيانات وفقا للإفصاح.

وارتفعت قيمة العقود المضافة خلال النصف الأول إلى 2.4 مليار دولار بزيادة 55% عن الفترة المقارنة من 2021، بينما بلغ إجمالى المشروعات تحت التنفيذ (بعد إضافة العقود المتراكمة) 6.4 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضى.

نتائج سابقة : مصر وتونس استحوذتا على 55% من عقود الربع الأخير 2021

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة استحواذ مصر وتونس على 55% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2021.

وأضافت “أوراسكوم” عقودًا بقيمة 785 مليون دولار، خلال الربع الثالث المنتهى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 22% على الربع المقارن من العام السابق 2020.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة بتاريخ (17 يناير الماضى) إن غالبية العقود الموقَّعة بمنطقة الشرق الأوسط تركزت فى قطاعات النقل والطاقة الكهربائية والمياه بمصر وتونس.

وأسهمت العقود الموقَّعة فى أمريكا بحوالى 45% من إجمالى العقود المضافة، خلال الربع الأخير، وتركَّز أغلبها فى القطاع التجارى.

وبلغت قيمة العقود الجديدة المضافة، خلال العام الماضى كاملًا، حوالى 3.5 مليار دولار، بينما بلغ إجمالى المشروعات تحت التنفيذ (بعد إضافة العقود المتراكمة) 6.1 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2021.

نتائج أسبق : استحواذ مصر على (65%،32% ) من عقود الربعين الثالث والثانى 2021

واستحوذت جمهورية مصر العربية على 65% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الماضى، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة بتاريخ 12 أكتوبر الماضى.

وأضافت أوراسكوم عقودًا بقيمة 960 مليون دولار، خلال الربع الثالث المنتهى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 42% على الربع، مقارنة بالعام السابق 2020.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن غالبية العقود الموقعة فى مصر تختص بمجالات المياه والصناعة، بينما تختص المشروعات الموقَّعة فى أمريكا بقطاع مراكز البيانات.

وأضافت الشركة مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة بمصر إلى قائمة عقود الربع الثالث 2021، بينما أضافت مشروعات أخرى بالولايات المتحدة فى قطاع الإسكان الطلابى.

وأظهرت نتائج أعمال أسبق، استحواذ جمهورية مصر العربية على 32% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثانى من العام الماضى 2021.

وأضافت المجموعة عقودًا بقيمة 1.1 مليار دولار، خلال الربع الثانى المنتهى يونيو الماضى، بزيادة قدرها 52% على الربع المقارن من العام السابق 2020.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل، للبورصة آنذاك، إن غالبية العقود الموقَّعة فى مصر تختص بمجالات المياه والصناعة، بينما تختص المشروعات الموقَّعة فى أمريكا بقطاع مراكز البيانات.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع صافى أرباحها المجمعة إلى 125.3 مليون دولار خلال 2021 مقارنة بصافى ربح 97.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 0.97 دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.78 دولار للسهم خلال العام المالى السابق 2020.

وأعلنت الشركة فى (2 أغسطس ) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.39 جنيه للسهم (كوبون رقم 7) على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 24 من نفس الشهر ،وفقا لإفصاح للبورصة آنذاك.