«أوراسكوم كونستراكشون» تبيع حصتها في إحدي شركات إنتاج كيماويات البناء مقابل 1.8 مليار جنيه

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، عن بيع كامل حصتها في إحدى الشركات التابعة والمتخصصة في إنتاج كيماويات مواد البناء، لصالح شركة Sika السويسرية، بقيمة 1.8 مليار جنيه.

وأشارت اوراسكوم كونستراكشون في بيان لإدارة البورصة، إلى أن البيع، تم بعد قيام شركة Sika السويسرية، بالاستحواذ على كامل مجموعة MBCC والتي سبق الإعلان عنها بداية مايو الجاري.

ولفتت أوراسكوم كونستراكشون، إلى أن حصة Sika السويسرية، قبل الصفقة تبلغ 50%، من كامل الشركات المباعة، بعد استحواذها على مجموعة MBCC .

وتمثل الشركات المباعة مصنعين لإنتاج كيماويات مواد البناء المتخصصة في مصر والجزائر.

وتبلغ نسبة ملكية اوراسكوم كونستراكشون، 56.5% من الشركة المتحدة القابضة، والتي كانت تمتلك 50%، من الشركات المباعة.

وأشارت أوراسكوم كونستراكشون، إلى أن هذه الصفقة تمثل جزءًا من استراتيجية الشركة لتوجيه استثماراتها في المجالات الأسرع نموا مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، مع التركيز على عوائد طويلة الأجل للمساهمين.