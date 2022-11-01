«أوراسكوم كونستراكشون» تبدأ أعمال محطة رياح توفر الكهرباء لـ800 ألف منزل

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي) بدء أعمال مشروع محطة طاقة رياح جديدة بمنطقة رأس غارب بقدرة توليدية فى حدود 500 ميجاوات من الكهرباء.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء إن هذه المحطة ستكون قادرة على توفير الكهرباء النظيفة إلى 800 ألف منزل مصري عند تشغيلها .

ويقوم على تنفيذ هذا المشروع تحالف تقوده أوراسكوم بالمشاركة مع شركتى توياتا اليابانية، وإنجين الفرنسية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر.

وسبق لنفس التحالف تنفيذ أول محطة رياح من نوعها وحجمها فى مصر عام 2019 مع تسليمها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد بشهور.

أوراسكوم كونستراكشون تنفذ أعمالا جديدة بقيمة 670 مليون دولار أغلبها فى الشرق الأوسط

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم» كونستراكشون

وأعلنت أوراسكوم كونستراكشون في وقت سابق إضافة عقود أعمال جديدة تحت التنفيذ بقيمة 670 مليون دولار، أغلبها بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة (17 أكتوبر الماضى) ،إن دول الشرق الأوسط استحوذت على 70% من إجمالى العقود الجديدة المضافة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأسهمت العقود الموقَّعة فى أمريكا بحوالى 30% من إجمالى العقود المضافة خلال الربع المذكور المنتهى سبتمبر الماضى، وتركَّز أغلبها فى قطاع مراكز البيانات، بينما تركزت عقود الشرق الأوسط على أعمال البنية التحتية واللوجستية والتجارية.

وارتفع إجمالي العقود تحت التنفيذ إلى 3.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى بعد إضافة عقود الربع الثالث ، بينما بلغ إجمالى المشروعات تحت التنفيذ (بعد إضافة العقود المتراكمة) 6.1 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2022، وفقُا للإفصاح.

نتائج سابقة: إضافة عقود جديدة في مصر بقيمة 1.6 مليار دولار بالنصف الأول

وأظهرت نتائج أعمال سابقة نجاح أوراسكوم كونستراكشون فى إضافة عقود أعمال جديدة فى مصر بقيمة 1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة المصرية (31 أغسطس الماضى) استحواذ الربع الثانى منفردا على عقود أعمال جديدة فى مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بينما شهد الربع الأول التعاقد على أعمال فى حدود 400 مليون دولار.

وأظهرت النتائج توقيع عقود جديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 817.1 مليون دولار خلال النصف الأول،منها 562 مليونا تمت إضافتها فى الربع الثانى منفردا.

كما وصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIX (التابعة) حوالى 4.9 مليار يورو خلال النصف الأول من العام الجارى بزيادة قدرها 15.4% عن الفترة المقارنة من 2021.

نتائج أسبق : مصر استحوذت على 70% من إجمالى عقود الربع الثاني

وكشفت نتائج أعمال سابقة عن استحواذ مصر على 70% من إجمالى العقود الجديدة التى أضافتها مجموعة أوراسكوم خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وأضافت “أوراسكوم كونستراكشون” عقود مشروعات جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الربع الثانى المنتهى يونيو الماضى، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية (2 أغسطس 2022).

واستحوذت مصر على 70% من قيمة هذه العقود ،حيث جرى توقيع عقد المرحلة الثانية فى منظومة إنشاء وتشغيل القطار فائق السرعة بمصر بالتحالف مع شركة سيمنز الألمانية (بلغ نصيبها فى المرحلة الثانية 1.2 مليار دولار وفقا لإفصاح سابق بتاريخ 29 مايو 2022).

وأسهمت العقود الموقَّعة فى أمريكا بحوالى 30% من إجمالى العقود المضافة، خلال الربع المذكور وتركَّز أغلبها فى القطاع التجارى وقطاع مراكز البيانات وفقا للإفصاح.

وارتفعت قيمة العقود المضافة خلال النصف الأول إلى 2.4 مليار دولار بزيادة 55% عن الفترة المقارنة من 2021، بينما بلغ إجمالى المشروعات تحت التنفيذ (بعد إضافة العقود المتراكمة) 6.4 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضى.

وأظهرت نتائج أعمال أسبق للشركة استحواذ مصر وتونس على 55% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2021.

كما استحوذت مصر على 65% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الماضى، وفقًا لنتائج أعمال أسبق مرسلة للبورصة بتاريخ 12 أكتوبر الماضى.

كما أظهرت نتائج أسبق، استحواذ جمهورية مصر العربية على 32% من إجمالى العقود الجديدة التى تمت إضافتها تحت التنفيذ خلال الربع الثانى من 2021.

وكشفت آخر نتائج أعمال نصفية للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022، مقارنة مع نحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2021 ، بنسبة نمو 13.6%.