أوراسكوم كونستراكشون: أبرمنا عقودًا جديدة بقيمة 770 مليون دولار ثلثيها بمصر

أوراسكوم كونستراكشون تفصح عن حجم العقود الجديدة خلال الربع الأخير، وتعلق عليها.

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، إن جمهورية مصر العربية استحوذت على 70% من إجمالى العقود الجديدة المبرمة البالغ قيمتها 770 مليون دولار، خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وأضافت أوراسكوم كونستراكشون، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالى القيمة السنوية للعقود الجديدة ارتفع إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة قدرها 50% عن العام السابق.

وأشارت أوراسكوم كونستراكشون إلى أن عقودها فى مصر تركزت فى قطاعات البنية التحتيتة والرعاية الصحية واللوجستيات والطرق.

ونوهت الشركة إلى أن عقودها فى الولايات المتحدة الأمريكية، تركزت فى قطاعات سكن الطلاب والمبانى التجارية ومراكز البيانات.

أسامة بشاي: أعمالنا في الشرق الأوسط تحقق عوائد جيدة ومستقرة

أسامة بشاى الرئيس التنفيذى للمجموعة

وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون، إن أعمال شركته في الشرق الأوسط وأفريقيا مستمرة في تحقيق عوائد جديدة ومستقرة.

وأضاف رئيس أوراسكوم، فى إفصاح مرسل سابق للبورصة 21 نوفمبر الماضي، أن شركته حققت نموًا فى حجم أعمالها فى مصر والولايات المتحدة، خاصة فى مجالات النقل والمياه ومراكز البيانات.

وسجلت أوراسكوم كونستراكشون صافى ربح مجمع قبل الضرائب قدره 199 مليون دولار، خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 17% تقريبًا عن الفترة المقارنة من 2018.

وارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ إلى 5.2 مليار دولار، خلال التسعة أشهر المشار إليها، بزيادة قدرها 25.2% عن الفترة المقارنة من 2018.

أوراسكوم كونشتراكشون تضيف عقودًا بقيمة 1.3 مليار دولار بالربع الثالث

وأعلنت أوراسكوم كونستراكشون، فى وقت سابق، عن إضافة عقود جديدة تحت التنفيذ بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019.

وقالت الشركة، في إفصاح سابق للبورصة، إن حجم العقود المضافة خلال الربع الثالث ارتفع بنسبة 150% ليصل إلى 1.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة المقارنة من العام السابق 2018.

وبلغ إجمالي قيمة العقود الجديدة التى أضافتها أوراسكوم كونستراكشون خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، حوالى 2.7 مليار دولار بزيادة قدرها 79% عن الفترة المقارنة من 2018.

وقالت الشركة إن مصر مازالت تستحوذ على غالبية العقود الجديدة بنسبة 75% من عقود الربع الثالث من 2019، بدعم العقود الموقعة فى قطاع النقل على وجه الخصوص.

وأضافت أوراسكوم كونستراكشون عقودًا بقيمة 1.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضى، بعدما نجحت الشركة فى إضافة عقود بقيمة 935 مليون دولار خلال الربع الثانى من 2019.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق إن نصف إجمالى قيمة العقود الجديدة المضافة تحت التنفيذ، خلال الربع الثانى من العام الحالى، من نصيب مصر.

وأضافت أوراسكوم عقود جديدة بقيمة 475 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019، استحوذت مصر على 75% منها وفقًا لإفصاح سابق من الشركة للبورصة.

أوراسكوم كونستراكشون بدأت تشغيل أكبر مشروع للطاقة المتجددة بمصر

طاقة-الرياح

وأفصحت أوراسكوم كونستراكشون فى 4 نوفمبر الماضى، عن انتهاء أعمال بناء أكبر مشروع للطاقة المتجددة فى مصر بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وبدء تشغيله التجارى قبل الموعد المحدد بنحو 45 يوما.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق للبورصة، إنها بدأت التشغيل التجارى لمحطة رأس غارب اعتبارا من 31 أكتوبر 2019، وتم توصيلها بالشبكة القومية للكهرباء.

ووقع تحالف يضم أوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب فى 2 مايو الماضى، عقد إنشاء أكبر محطة معالجة مياه صرف صحى فى مصر بقيمة 739 مليون دولار.

وتبلغ طاقة محطة المعالجة 5 ملايين متر مكعب يوميًّا، وستتم معالجة المياه لأغراض الاستفادة منها فى الاستصلاح والزراعة، إضافة إلى القيام بأعمال التشغيل والصيانة للمحطة لمدة خمس سنوات.

تحالف يوقع عقد إنشاء خطين للقطارات المعلقة بمصر بقيمة 4.5 مليار دولار

وأعلنت أوراسكوم كونستراكشون، في 5 أغسطس الماضي، عن توقيع عقد إنشاء خطين للقطارات المعلقة بمصر المعروفة بـ”المونوريل” مع الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكى.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة، إن تحالفًا مشتركًا يضم شركة بومباردييه للنقل والمقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات التابعة لها، وقع العقد مع الهيئة القومية للأنفاق لتصميم وإنشاء خطين للمونوريل فى مصر.

وأضافت أن التحالف سيكون مسئولًا عن أعمال التشغيل والصيانة لكلا الخطين لمدة ثلاثين عامًا.

وأشارت إلى أن حصتها من هذا التعاقد تصل إلى 900 مليون دولار، بينما تصل حصل بومباردييه للنقل إلى 2.85 مليار دولار.

ويخطط التحالف إلى أن يقوم خطًا المورنوريل المزمع إنشاؤهما بربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة.

ويمتد الخط الأول بطول 54 كيلو مترًا مربعًا من شرق القاهرة إلى العاصمة الإدارية، بينما يبلغ الخطة الثانى 42 كم ويربط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

ومن المقرر أن تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بتصميم وبناء جميع أعمال البنية التحتية والأشغال المدنية بما فى ذلك المحطات والهياكل الارشادية ومبانى المستودعات الجديدة.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 154.7 مليون دولار خلال 2018، مقارنة بربح قدره 85.1 مليون دولار خلال 2017.

وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 18.1% تقريبًا إلى 3.01 مليار دولار خلال 2018، مقابل إيرادات بلغت 3.67 مليار دولار فى 2017.