«أوراسكوم كونستراكشن» و«السويدى» ضمن الشركات الفائزة بتوليد الطاقة من المخلفات

صرح مصدر حكومى بأن شركة «أوراسكوم كونستراكشن» وأخرى تابعة للسويدى إليكتريك ضمن الكيانات الفائزة بمشروع انتاج الطاقة من المخلفات.

وأضاف أن وزارة البيئة تعكف حاليا على إنهاء دراسات الجدوى للمرحلة الأولى من المشروع باستثمارات 375 مليون دولار، ضمن منظومة المخلفات الجديدة، وتقييم كافة الخطوات التنفيذية لضمان نجاح تجربة التخلص من المخلفات فى المحافظات وتحقيق أعلى استفادة اقتصادية وبيئية مستدامة.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تشمل 7 محافظات منها الغربية ، إذ تم البدء فى تنفيذ مصانع إنتاج الطاقة من المخلفات فى المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى.

وأعلنت وزارة البيئة مؤخرا عن فوز 8 شركات من إجمالى 93 شركة خاصة تقدمت لتنفيذ المرحلة الأولى ، ضمن مخطط الوزارة لانضمام القطاع الخاص إلى منظومة المخلفات الجديدة وإتاحة الفرصة له لتنفيذ مختلف المشروعات من مصانع لإنتاج الطاقة وتدوير المخلفات ومحطات وسيطة وإنشاء مدافن متطورة.

وأشار إلى أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد اتفقت مع محافظ البنك المركزي طارق عامر على إيجاد آليات تمويلية لتلك المشروعات بفائدة %8 وفترة سماح للسداد من 5 إلى 15 سنة، وإزالة كافة العقبات أمام التنفيذ.

وتابع إن وزارة التنمية المحلية وافقت على توفير الأراضي بالمحافظات التى تشمل المرحلة الأولى، لضمان سرعة تنفيذ المشروع، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تعد باكورة للتوسع فى إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة من المخلفات فى الفترة المقبلة.

وعقدت وزيرة البيئة مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع ممثلى شركات تحويل المخلفات إلى طاقة التى تم اختيارها لتنفيذ المرحلة الأولى، مؤكدة على وضع خارطة طريق لكل مشروع على حدة تتضمن دراسة خصائص ونوعية المخلفات فى المناطق المخصصة للمشروعات، وذلك بعد توزيع الشركات على المحافظات المعنية تبعا لحجم الاستثمارات المقدمة من كل شركة.

يذكر أن منظومة المخلفات الجديدة التى تتبناها الحكومة تصل تكلفتها إلى مايقرب من 18 مليار جنيه، منها 10 مليارات تكلفة البنية التحتية للمنظومة داخل المحافظات، تشمل إنشاء 103 محطات وسيطة لفرز وتجميع المخلفات، وتشغيل 57 مصنعا لتدوير المخلفات البلدية، بالإضافة إلى 71 مدفنا صحيا على أعلى مستوى من التوافق البيئى، بحسب وزيرة البيئة فى وقت سابق.