أوراسكوم كونستراكشن: نجحنا فى الربط الكهربائى للشبكة القومية الموحدة

رجب عزالدينأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشن ليميتد عن نجاحها فى إتمام عملية الربط الكهربائي على الشبكة القومية الموحدة بقدرة 4800 ميجاوات.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن شركتها التابعة أوراسكوم للإنشاءات الربط الكهربائى انتهت من عملية الربط الكهربائى على الشبكة القومية الموحدة Power to g



رجب عزالدين

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشن ليميتد عن نجاحها فى إتمام عملية الربط الكهربائي على الشبكة القومية الموحدة بقدرة 4800 ميجاوات.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن شركتها التابعة أوراسكوم للإنشاءات الربط الكهربائى انتهت من عملية الربط الكهربائى على الشبكة القومية الموحدة Power to grid بقدرة 4800 ميجاواط بعد تشغيل جميع الوحدات بمحطة كهرباء البرلس في مصر.

وتعد محطة البرلس الأولى من بين ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في مصر بقدرة 4800 ميجاوات، وقالت أوراسكوم إن ما حققته خلال الفترة الماضية فى تلك المحطة يعد إنجازا عالميا فى مجال المحطات التى تعمل بالغاز الطبيعى.

وتقوم أوراسكوم للانشاءات حاليا بإنشاء محطات في مصر بقدرة إجمالية تصل إلى 11.250 ألف ميجا وات، إضافة إلى إنشاء محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد إحدى الثلاث محطات الكبرى فى مصر .

وأعلنت اوراسكوم كونستراكشون فى ديسمبر الماضي الانتهاء من الإغلاق المالي لمشروع تنمية وإنشاء وتشغيل محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات في منطقة رأس غارب بمصر.