أوراسكوم: سنستخدم حصيلة بيع مينا للكوابل للتوسع فى قطاعات جديدة

رجب عزالدين: قالت شركة أوراسكوم للاتصالات إن بيعها لشركة مينا للكوابل لشركة المصرية للاتصالات يأتى فى إطار استراتيجية بيع الأصول غير الأساسية. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها ستستخدم حصيلة البيع للتوسع على نطاق أنشطة الشركة لتشمل قطاعات جديدة…

رجب عزالدين:

قالت شركة أوراسكوم للاتصالات إن بيعها لشركة مينا للكوابل لشركة المصرية للاتصالات يأتى فى إطار استراتيجية بيع الأصول غير الأساسية.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها ستستخدم حصيلة البيع للتوسع على نطاق أنشطة الشركة لتشمل قطاعات جديدة من الأعمال والتى تتمثل بشكل رئيسى فى القطاع المالى والتطوير العقارى والصناعات الزراعية اضافة إلى الترفيه والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات.

وأعلنت شركة المصرية للاتصالات فى وقت لاحق عن قيام شركتها التابعة “المصرية العالمية للكوابل البحرية” بتوقيع اتفاقية الاستحواذ على شركة مينا للكوابل التابعة لشركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام بقيمة اجمالية 90 مليون دولار.

وأضافت الشركة فى بيان ان الاتفاقية الموقعة تضمنت اتمام عملية الشراء خلال 60 يوما بعد استيفاء كافة الشروط المتفق عليها مسبقا.

وقال المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، إن إبرام هذه الاتفاقية يأتى فى إطار الخطة الاستراتيجية للشركة للاستثمار فى مجال الكوابل البحرية.

وأضاف البحيرى أن الاستحواذ على شركة مينا للكوابل سيعزز ما تقدمه شبكة الكابلات لعملائها فى عدد من المسارات بين الهند وأوروبا، إضافة إلى فتح بوابة جديدة إلى أوروبا عبر إيطاليا وفقا للبيان.